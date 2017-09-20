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Уфа готовится к всероссийскому «Кроссу Наций»

20 сентября 2017, 13:12
Дистанция забега в этом году пролегает в микрорайоне Сипайлово.

Завтра, 21 сентября, в парке культуры и отдыха «Кашкадан» пройдет традиционный ежегодный «Кросс Нации-2017», приуроченный к Всероссийскому дню бега.

Как сообщили в администрации Уфы, участникам предстоит преодолеть дистанцию в 2000 метров, маршрут забега его организаторы проложили вокруг озера.

Заявки на участие будут приниматься в день мероприятия на месте проведения соревнований с 13.00 до 14.45 часов. В 15.00 стартует первый забег. В программе соревнований есть отдельно забеги среди школьников, учащихся вузов и ссузов, коллективов организаций, а также всех желающих старше 18 лет.

По словам организаторов соревнований, победителей и призеров ждут грамоты, медали и кубки Управления по физической культуре и спорту администрации Уфы.

Справка

«Кросс Нации» – одно из самых масштабных по количеству участников и географическому охвату спортивных мероприятий в России. В соревновании участвуют граждане всех возрастов и с любым уровнем спортивной подготовки. В этом году в нем примут участие 84 региона РФ.

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#Новости#Бег#Татьяна Майорова,#Спорт
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