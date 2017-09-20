Уфа готовится к всероссийскому «Кроссу Наций»

Заявки на участие будут приниматься в день мероприятия на месте проведения соревнований с 13.00 до 14.45 часов. В 15.00 стартует первый забег. В программе соревнований есть отдельно забеги среди школьников, учащихся вузов и ссузов, коллективов организаций, а также всех желающих старше 18 лет.