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В уфимском парке появилось два новых арт-объекта

19 сентября 2017, 16:28
Теперь уфимцев радуют креативные фигуры глобуса и черепахи.

Новые арт-объекты были установлены в парке «Первомайский». Официальное открытие пройдет 22 сентября. В мэрии отметили, что это событие было приурочено к детскому празднику.

Известно, что новые фигуры были созданы ребятами из объединения детских и подростковых клубов «Лидер». «Земной шар» они начали готовить еще несколько месяцев назад.

- Сначала была подготовлена металлическая сфера – каркас будущего объекта, а ключи, по задумке символизирующие путь к счастью и успеху, были собраны усилиями все жителей района, - уточнили в пресс-службе мэрии.

Стоит отметить, что компания «Башвтормет» специально для этого объекта предоставила 3,5 тысяч ключей.

В этом же парке неподалеку от озера расположилась черепашка «Первомайка». Она состоит из металлического каркаса и наполнена большими камнями.

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#Новости#Арт-объект#Рустэм Башкирцев#Общество
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