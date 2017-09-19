В уфимском парке появилось два новых арт-объекта

Новые арт-объекты были установлены в парке «Первомайский». Официальное открытие пройдет 22 сентября. В мэрии отметили, что это событие было приурочено к детскому празднику.
Известно, что новые фигуры были созданы ребятами из объединения детских и подростковых клубов «Лидер». «Земной шар» они начали готовить еще несколько месяцев назад.
- Сначала была подготовлена металлическая сфера – каркас будущего объекта, а ключи, по задумке символизирующие путь к счастью и успеху, были собраны усилиями все жителей района, - уточнили в пресс-службе мэрии.
Стоит отметить, что компания «Башвтормет» специально для этого объекта предоставила 3,5 тысяч ключей.
В этом же парке неподалеку от озера расположилась черепашка «Первомайка». Она состоит из металлического каркаса и наполнена большими камнями.