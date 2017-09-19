Уфимские блогеры обратились в Европейский суд по правам человека

Вчера, 18 сентября, стало известно, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге принял к рассмотрению жалобу уфимского ученого Игоря Кучумова, осужденного по уголовному делу, возбужденному в отношении сайта "Уфа губернская". Об этом сообщило ИА REGNUM со ссылкой на самого Игоря Кучумова.
По словам ученого, 5 сентября он получил письмо из Страсбурга с уведомлением о том, что его жалоба зарегистрирована в ЕСПЧ 28 августа 2013 года.
- Пока известно, что наша жалоба 4 сентября коммуницирована, то есть признана приемлемой. В ближайшие дни информация будет на сайте суда. Правительству РФ направлены вопросы, на которые оно должно ответить до 15 января, - рассказал Медиакорсети кандидат исторических наук Игорь Кучумов.
Жалоба зарегистрирована под наименованием "Кучумов и другие против России". Ее рассмотрение, по словам Игоря Кучумова, состоится «как только это будет возможным».
- Нелепость ситуации состоит в том, что я и четверо других осужденных по этому делу блогеров в своих статьях всегда выступали за территориальную целостность России и неукоснительное соблюдение федеральных законов региональными властями, - выразил свое отношение к происшедшему Игорь Кучумов. – Нас обвинили в том, что якобы с помощью комментариев к статьям на сайте я призывал граждан к насильственным антигосударственным действиям (280 ст. УК РФ) и разжиганию межнациональной розни (ст. 282 УК РФ).
Напомним, группа ученых была осуждена по обвинению в создании экстремистского сообщества и участии в нем. На протяжении всего своего существования (с декабря 2006 по август 2009 года) сайт «Уфа губернская» придерживался особого взгляд на историю и современные реалии региона, представляя его как альтернативную позицию. Как подчеркивали свидетели по делу, на тот момент, по сути, это был единственный независимый источник информации об общественно-политической ситуации в Башкирии. Несмотря на, действительно, немалое число сомнительных комментариев, на ресурс часто ссылались ведущие российские СМИ.
Осужденные ученые твердо убеждены, что уголовное дело против них было полностью сфабриковано по заказу тогдашних властей региона в отместку за критику. В августе 2009 года в ходе проведения предварительного следствия блогеры были арестованы и помещены в следственный изолятор, что вызвало широкий общественный резонанс не только в блогосфере, но и в научной среде. Уже через 10 дней Верховный суд Башкирии признал это решение незаконным и освободил обвиняемых из-под стражи.
Суд продолжался больше двух лет, набралось около 80 свидетелей, большая часть которых, по данным Регнум со ссылкой на участников процесса, на суде отказалась от своих показаний, данных в ходе следствия, поскольку они были даны под давлением. Примечательно, что вещественные доказательства по данному делу оказались неизвестно кем приведены в негодность и до суда «не дожили».
Приговором суда Ленинского района Уфы от 23 июля 2012 года, вступившим в силу на основании кассационного определения Верховного суда РБ от 30 октября 2012 года, блогеры были осуждены на условные сроки (от одного до четырех лет).
Одновременно с отправкой заявления в ЕСПЧ в Страсбурге блогерами были поданы также жалобы в Верховный суд России и на имя главы Верховного суда Башкирии Михаила Тарасенко в порядке надзора по делу.