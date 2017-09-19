Уфимские блогеры обратились в Европейский суд по правам человека

Напомним, группа ученых была осуждена по обвинению в создании экстремистского сообщества и участии в нем. На протяжении всего своего существования (с декабря 2006 по август 2009 года) сайт «Уфа губернская» придерживался особого взгляд на историю и современные реалии региона, представляя его как альтернативную позицию. Как подчеркивали свидетели по делу, на тот момент, по сути, это был единственный независимый источник информации об общественно-политической ситуации в Башкирии. Несмотря на, действительно, немалое число сомнительных комментариев, на ресурс часто ссылались ведущие российские СМИ.