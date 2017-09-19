Информационные технологии в Башкирии: Оставаться или уезжать

Медиакорсеть решила опросить участников IT-рынка о том, как они оценивают усилия правительства Башкирии по поддержке и развитию информационных технологий в регионе. Поводом для этого стала эмоциональная запись на своей странице в Facebook руководителя исследовательской группы RSRCH Рината Бакиева.
- Да... В полной жопе у нас поддержка ИТ (информационных технологий – прим.) в РБ, - написал он.
Мы решили разобраться, чем вызвано столько эмоциональное высказывание и как сами участники IT-рынка оценивают поддержку отрасли в республике.
Позиция Рината Бакиева
- Мы одни из немногих в Уфе, кто занимается машинным обучением, нейронными сетями, пытаемся научить компьютеры делать что-то за человека, - пояснил Медиакорсети Ринат Бакиев. – Пост я написал под впечатлением от увиденного в Иннополисе, где я находился на Хакатоне. (Хакатон - форум разработчиков, во время которого специалисты из разных областей разработки программного обеспечения (программисты, дизайнеры, менеджеры) сообща работают над решением какой-либо проблемы – прим.)
Тут созданы все условия для айтишников, считает Ринат Бакиев.
- В Иннополисе нас встретили, организовали передвижение, питание, оперативно решают все технические вопросы, - поделился он. – А в Уфе, когда мы обратились с просьбой помочь с автобусом, чтобы доставить ребят на Хакатон, навстречу нам не пошли. Было много желающих студентов ИТ-специальностей посетить Хакатон и попробовать свои силы, но денег на дорогу у них не было. Я бы мог помочь им с размещением, и обратился к властям с просьбой помочь доставить ребят в Иннополис. Но даже этого они не в состоянии были организовать. Конечно, не это главное. Но когда мы предлагали развить наше направление в республике, машинное обучение и нейронные сети, нам особо ничем не помогли. Вот и уезжают многие из региона, не найдя поддержки.
- Сегодня в Уфе нет магистратуры по нашему направлению, но потребность в этом огромная, - продолжает айтишник. - Мы договариваемся с УГНТУ и БГУ о том, чтобы в стенах этих вузов такая магистратура и другие появились. К следующему учебному году они должны появиться, будем стараться. Но это можно было сделать значительно раньше, если бы наш госкомитет реально занимался развитием ИТ-отрасли.
В качестве примера Ринат Бакиев приводит недавнюю госзакупку от госкомитета. Сумма госзакупки - 18 млн руб, в техзадании значится – «производство электронных образовательных курсов для овладения такими профессиями, как: добыча нефти и газа; профессии рабочих, общих для всех отраслей народного хозяйства; переработка нефти, нефтепродуктов, газа, сланцев, угля и обслуживание магистральных трубопроводов».
- Мы готовы обучать айтишным профессиям, а государство – нет, так получается? – задает риторический вопрос Ринат.
«Критикуя – предлагай» - так часто осаживают критиков тех или иных действий госчиновников. Ринат Бакиев еще в 2015 году предложил госкомитету по информатизации проект стратегии развития отрасли информационных технологий в Башкирии на 2016-2020 годы. Автора письменно поблагодарили «за активную гражданскую позицию» и уведомили, что есть уже президентская стратегия до 2030 года, которой и будут руководствоваться, а его предложения направлены в минэкономразвития «для включения в разрабатываемый проект Стратегии социально-экономического развития республики до 2030 года».
Позиция Азамата Сиражитдинова
Уфимец Азамат Сиражитдинов - выпускник магистратуры университета Иннополис (Татарстан), основатель стартапа CleanEngine, экс-руководитель проектов в "Башнефть", "Уралсиб", "Ак Барс Банк". Он так оценивает ситуацию в отрасли:
- Немаловажную роль играет политическое влияние. В Казани умеют привлекать деньги, например,на тот же Иннополис и различные бизнес-инкубаторы. И умеют договариваться с крупными компаниями. В тот же Иннополис вошли ВТБ, Тинькоф и другие компании, количество новых рабочих мест исчисляется сотнями.
- Иннополис сам по себе уникальная среда, - продолжает Азамат Сиражитдинов. - Люди, которые приехали сюда, очень не хотят уезжать. Знаю людей, они покинули компании, в которые приехали работать, но сейчас не принимают очень хорошие предложения даже из Казани. Хотят остаться в Иннополисе. Когда впервые приезжают в этот город, некоторые так и говорят, что у них происходит культурный шок. Это как будто не в России.
Что привлекает айтишников в Татарстан? Азамат дает ответ на этот вопрос:
- Там, во-первых, создают инфраструктуру для IT-бизнесменов. что за собой влечет открытие рабочих мест и конкурентную среду между работодателями. Во-вторых, они организовывают инфраструктуру для становления IT-предпринимателями. Особенно на начальных этапах стартапов. Например, бизнес-инкубаторы, различные акселерационные программы, митапы (неформальные встречи – прим.), отборы в различные предприятия венчурной индустрии и т. д. Казанский IT-парк один чего стоит. В-третьих, образовательная инфраструктура. К имеющейся инфраструктуре КФУ, ИТИС и т. П. добавили еще мощный драйвер - Иннополис, который привлекает кадры не только со всей России, но и из зарубежья. Есть также общие драйверы роста, такие как красивый город, в котором хочется жить, и дружелюбная ко всем культура.
Близко к теме. Позиция изобретателя Радика Галимуллина.
О формальном подходе к изобретателям в комментариях к посту Рината Бакиева написал уфимец Радик Галимулин, он изобрел «Устройство превентивной огнезащиты», которое поможет спасти жизни тысяч людей при ДТП с возгоранием автомобилей.
- У меня есть официальный ответ от целого министерства по промышленной политике и инновациям РБ. Как не перечитаю, так настроение поднимается, - написал он. - На мое предложение по производству запатентованного инновационного продукта, целое министерство спрашивает у меня, простого изобретателя: «Какой экономический эффект принесет внедрение моего изобретения в производство для экономики Башкортостана?». Вот сижу и думаю, какой же эффект обозначить на эту отписку. В Башкирии ничего хорошего, к сожалению, не происходит в плане поддержки. И заметьте, я ведь не денег просил, а всего лишь просил рассмотреть возможность организации круглого стола с производственниками и инноваторами. Ну чем не способ реализовать идею?!
Официальный ответ
Мы попросили госкомитет по информатизации и вопросам по функционированию системы «Открытая республики» (далее – госкоминформ) ответить на ряд вопросов по теме. На просьбу оценить текущую ситуацию в IT-сфере в госкоминформе сообщили, что за 10 лет Башкирия по индексу инновационного общества поднялась с 51-ого на 26-е место среди регионов России.
- В 2016 году доля жителей, использующих широкополосный доступ к сети Интернет в России составляла 19%, в Башкирии – 20%, - сообщил Медиакорсети заместитель председателя госкоминформа Д. Слепов. – На территории республики более 1200 предприятий осуществляют деятельность в сфере информационных технологий, чуть более 500 предприятий занимаются инновационной деятельностью в этой же сфере, около 100 компаний занимаются научными разработками. Вузы выпускают около 1000 квалифицированных IT-специалистов.
На вопрос о перспективах отрасли и об оценке вклада айтишников в ВРП региона нам привели лишь общероссийские цифры:
- С 2011 по 2016 год совокупный объем цифровой экономики России увеличился на 59%, он растет в девять раз быстрее, чем ВВП страны. В результате доля цифровой экономики в 2016 году достигла 3,9% ВВП и существует значительный потенциал для дальнейшего роста.
О доле IT-отрасли в ВРП Башкирии таким образом узнать не удалось.
И главный вопрос, ответ на который было бы интересно услышать от чиновников: «Какие ближайшие или уже сделанные шаги должны убедить участников IT-рынка в том, что им лучше создавать продукт на территории Башкирии, а не в других регионах страны?»
Ответ на этот вопрос обширен, но его можно свести к четырем пунктам – это рост Ассоциации развития информационных технологий РБ, Технополис, венчурные инвестиции и проект по поиску и подготовке инициативных команд.
О Технополисе
Тема создания Технополиса была затронута 21 августа на оперативном совещании в правительстве Башкирии. Именно там глава госкоминформа Ринат Шагалин сообщил, что «в Башкортостане ведется работа по созданию инновационной площадки развития – республиканского технополиса, которая позволит наращивать кадровые, интеллектуальные и технологические преимущества и создавать отечественные продукты, способствующие развитию цифровой экономики региона».
Как сообщили нам в пресс-службе правительства, сейчас ведутся проектные работы, которые планируются к завершению не ранее 1 квартала 2018 года. Источники финансирования также будут определены в 2018 году. После прохождения госэкспертизы состоится публичная презентация Технополиса с приглашением СМИ.
Из хороших новостей
Совсем скоро, 14 октября, в Уфе в рамках празднования Дня Интернета независимое Уфимское IT-сообщество UFACODER при поддержке администрации Уфы проводёт IT-конференцию для разработчиков программного обеспечения «UFADEVCONF». Спикерками конференции станут ведущие специалисты компаний-лидеров IT-отрасли, таких как Лаборатория Касперского, Postgres Professional, Яндекс, Модульбанк, Тензор и других. Они расскажут о новейших технологиях и перспективных направлениях разработки программного обеспечения.
Участие в UFADEVCONF бесплатное, программа мероприятия и предварительная регистрация доступны на сайте.
Как утверждают организаторы, подобное мероприятие проводится в Уфе впервые.
- Проведение данного мероприятия повысит значимость и узнаваемость Уфы в IT-сфере, и снизит отток программистов в другие города, - отметили в официальном сообщении организаторы.
Сфера IT-технологий — одна из самых популярных на рынке труда Башкирии — доля вакансий в ней составляет 6,5% от общего числа предложений. Такие данные предоставило рекрутинговое агентство «HeadHunter».
- В августе на одну вакансию в сфере информационных технологий было 3,5 претендента. Исходя из оптимального уровня hh.индекса — 5−6 резюме на одну вакансию — можно утверждать, что в Башкирии сложился дефицит кадров в сфере IT-технологий и низкий уровень конкуренции, - считают аналитики агентства.
Вместо выводов
Конечно, критиковать легче всего, скажут одни, и будут правы. В Башкирии не успели создать тех условий, которые уже есть в соседнем Татарстане – для развития IT-отрасли, скажут другие – и тоже будут правы.
Мне же хочется отметить важность отношения чиновников и одаренных людей. Если одни бережно пестуют таланты, помогают им в мелочах, уважают их, доверяют, то наверное, когда-нибудь наступит обратная реакция – люди со способностями продвигать цифровую экономику задержатся на своей родине, а не уедут в Иннополис или в тот же Таиланд, где, говорят, прекрасно живут программисты из России. Ведь если вы не можете привлечь больших денег в эту сферу, то хотя бы создайте дружественную атмосферу к тем, кто уже чего-то достиг. И тогда они не будут так эмоционально - четырьмя буквами - описывать ситуацию.
А что не так?