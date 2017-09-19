Информационные технологии в Башкирии: Оставаться или уезжать

- В Иннополисе нас встретили, организовали передвижение, питание, оперативно решают все технические вопросы, - поделился он. – А в Уфе, когда мы обратились с просьбой помочь с автобусом, чтобы доставить ребят на Хакатон, навстречу нам не пошли. Было много желающих студентов ИТ-специальностей посетить Хакатон и попробовать свои силы, но денег на дорогу у них не было. Я бы мог помочь им с размещением, и обратился к властям с просьбой помочь доставить ребят в Иннополис. Но даже этого они не в состоянии были организовать. Конечно, не это главное. Но когда мы предлагали развить наше направление в республике, машинное обучение и нейронные сети, нам особо ничем не помогли. Вот и уезжают многие из региона, не найдя поддержки.