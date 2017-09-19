Хищение 150 млн руб у РЖД раскрыл новый владелец НК «Бердяуш»

Так Артем Чайка, сын нынешнего прокурора России Юрия Чайки, являющийся новым хозяином ООО «Нерудная компания «Бердяуш», инициировал проверку и выявил хищения денежных средств, которые произошли в период с 2010 по 2013 годы.
Издание «Новые известия» пишет, что Артем Чайка три года назад стал хозяином НК «Бердяуш». Проверив финансово-хозяйственную деятельность организации за прошлые годы, новый владелец нашел нарушения. Как выяснилось, в 2010 — 2013 годах руководители НК «Бердяуш» незаконно вывели из компании 150 миллионов рублей. Для этого подозреваемые заключали фиктивные договора с ООО «Русская промышленная корпорация» (РПК). В тот период времени НК находилось под контролем ОАО «Российские железные дороги». Это означает, что деньги были украдены у государства.
По документам НК поставляла вагоны с гравием для РЖД, а РПК должна была их сопровождать. Как выяснилось, подрядчик, уставной деятельностью которого являлась оптовая торговля металлами и рудами, условия контракта не выполнил, но в то же время он продолжал получать деньги.
28 июня 2017 года новый собственник НК «Бердяуш» Артем Чайка инициировал расследование хищений. Этим делом занимаются сотрудники УВД ЦАО ГУ МВД по Москве. Уголовное дело возбуждено по статье «Растрата, совершенная группой лиц в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 160 УК РФ). В качестве подозреваемых по делу проходят трое бывших руководителей НК. Речь идет о Владимире Гаце, Дмитрии Супруне и Екатерине Краснихиной. Также по делу в качестве подозреваемого проходит заместитель по экономике Елена Дорожевич. Фигурантов взяли под арест, однако они пытаются всячески его опротестовать. В минувшую пятницу Московский городской суд отказал Гацу в удовлетворении его прошения.
По информации источника, подозреваемым довольно сложно выстроить защиту. Схема хищений слишком топорна. На документах о выдаче средств РПК стоит подпись Владимира Гаца. Последний заявил о переводе только восьми миллионов рублей. Следователи уверены, что сумма хищений составила 17 миллионов рублей.
Обвинение полагает, что подозреваемым дадут реальные тюремные сроки. Эти люди уже фигурировали в деле с бывшим главой Челябинской области Михаилом Юревичем в деле об освоении 30 миллиардов рублей, которые должны были быть потрачены на строительство и ремонт дорог в регионе.