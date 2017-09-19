Хищение 150 млн руб у РЖД раскрыл новый владелец НК «Бердяуш»

Издание «Новые известия» пишет, что Артем Чайка три года назад стал хозяином НК «Бердяуш». Проверив финансово-хозяйственную деятельность организации за прошлые годы, новый владелец нашел нарушения. Как выяснилось, в 2010 — 2013 годах руководители НК «Бердяуш» незаконно вывели из компании 150 миллионов рублей. Для этого подозреваемые заключали фиктивные договора с ООО «Русская промышленная корпорация» (РПК). В тот период времени НК находилось под контролем ОАО «Российские железные дороги». Это означает, что деньги были украдены у государства.