В Уфе установили памятник семье

На пересечении улиц проспект Октября и Бессонова, рядом с торговым центром «Мир» в Уфе, появилась скульптура, изображающая семью с тремя детьми. О появлении нового арт-объекта известили в администрации Советского района Уфы.
Скульптура смотрится вполне динамично, словно все члены семьи спешат на киносеанс или в цирк. Один из малышей сидит на плечах у отца, а мама заботливо присматривает за ним и остальными ребятами.
Учитывая возросшую угрозу разрушения арт-объектов в Уфе, в муниципалитете предупредили, что данная скульптура находится под постоянным видеонаблюдением.