mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Уфе установили памятник семье

18 сентября 2017, 06:53
Фото: ufacity.info
Новая скульптура пополнила коллекцию городских арт-объектов.

На пересечении улиц проспект Октября и Бессонова, рядом с торговым центром «Мир» в Уфе, появилась скульптура, изображающая семью с тремя детьми. О появлении нового арт-объекта известили в администрации Советского района Уфы.

Скульптура смотрится вполне динамично, словно все члены семьи спешат на киносеанс или в цирк. Один из малышей сидит на плечах у отца, а мама заботливо присматривает за ним и остальными ребятами.

Учитывая возросшую угрозу разрушения арт-объектов в Уфе, в муниципалитете предупредили, что данная скульптура находится под постоянным видеонаблюдением.

Материалы по теме
В Башкирии вандалы сломали ледяную скульптуру Салавата ЮлаеваВ Уфе блогер призвал сообща найти хулиганов, сломавших скульптуру дачника
#Новости#Арт-объект#Татьяна Майорова,#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48