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В Уфе сотрудники полиции снова задержали членов организации «Башкорт»

18 сентября 2017, 17:33
Буквально час назад председателя организации Фаиля Алсынова и члена организации Руслана Габбасова доставили в Октябрьский РУВД, об этом сообщает официальное сообщество «Башкорт».

Более того, сообщается, что в данный момент на защиту активистов прибыл юрист Гарифулла Яппаров, однако его к участникам организации сотрудники правоохранительных органов не пускают.

Активисты утверждают, что их задержали как предполагаемых организаторов митинга в защиту башкирского языка. К слову, в минувшую субботу митинг собрал около тысячи человек.

Напомним, что председателя «Башкорта» уже задерживали, сразу через несколько часов после митинга полицейские доставили активиста в отделение полиции и после составления протокола отпустили.

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