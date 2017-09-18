В Уфе сотрудники полиции снова задержали членов организации «Башкорт»

Более того, сообщается, что в данный момент на защиту активистов прибыл юрист Гарифулла Яппаров, однако его к участникам организации сотрудники правоохранительных органов не пускают.
Активисты утверждают, что их задержали как предполагаемых организаторов митинга в защиту башкирского языка. К слову, в минувшую субботу митинг собрал около тысячи человек.
Напомним, что председателя «Башкорта» уже задерживали, сразу через несколько часов после митинга полицейские доставили активиста в отделение полиции и после составления протокола отпустили.