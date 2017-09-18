mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе обнаружен еще один крупный карстовый провал

18 сентября 2017, 16:11
В Уфе обнаружен очередной карстовый провал. На этот раз в микрорайоне Сипайлово.

Крупный дорожный провал заметили посреди набережной. Очевидцы сняли большую яму на видео и поделились им в группе БашДТП.

На кадрах видно, что асфальт провалился прямо у основания ограждения около реки Уфимки. Что послужило причиной провала, пока неизвестно. Однако, оптимистичный подписчики группы предположили, что виной всему карстовые породы, и, что еще после нескольких ливней, наш город может уйти под землю.

Напомним, что предыдущий грунтовый провал был обнаружен совсем недавно на улице Бессонова. По словам местных жителей, тот участок дороги ремонтировали не так давно.

Материалы по теме
В селе Башкирии образовался крупный карстовый провалСтроятся ли многоэтажки Уфы на карстовых провалахЖители Уфы собирают информацию о ямах и карстовых провалах
#Новости#Яма в асфальте#Ямы#Рустэм Башкирцев#Общество#Видео
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48