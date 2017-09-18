В Уфе обнаружен еще один крупный карстовый провал

Крупный дорожный провал заметили посреди набережной. Очевидцы сняли большую яму на видео и поделились им в группе БашДТП.
На кадрах видно, что асфальт провалился прямо у основания ограждения около реки Уфимки. Что послужило причиной провала, пока неизвестно. Однако, оптимистичный подписчики группы предположили, что виной всему карстовые породы, и, что еще после нескольких ливней, наш город может уйти под землю.
Напомним, что предыдущий грунтовый провал был обнаружен совсем недавно на улице Бессонова. По словам местных жителей, тот участок дороги ремонтировали не так давно.