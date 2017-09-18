В Уфе обнаружен еще один крупный карстовый провал

На кадрах видно, что асфальт провалился прямо у основания ограждения около реки Уфимки. Что послужило причиной провала, пока неизвестно. Однако, оптимистичный подписчики группы предположили, что виной всему карстовые породы, и, что еще после нескольких ливней, наш город может уйти под землю.