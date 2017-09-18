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В Башкирии по вине 71-летней акушерки родился мертвый ребенок

18 сентября 2017, 18:24
Если бы гинеколог сразу направила пациентку на лечение, ребенка можно было бы спасти.

Следственный комитет Башкирии завершил расследование уголовного дела по факту рождения мертвого ребенка. Известно, что 71-летняя акушер-гинеколог одной из поликлиник Уфы вела осмотр 28-летней беременной пациентки.

С августа 2013 года по март 2014 года девушка состояла на учете в поликлинике по прописке, где велась у пожилой акушерки. Несмотря на наличие нескольких патологий, врач не направила будущую маму на лечение, чтобы наблюдать за плодом.

В результате врачебной невнимательности, девушка родила ребенка мертвым. Причиной смерти стало тугое однократное обвитие пуповины вокруг шеи.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

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