Мэрия Уфы разработала постановление по выдаче маршрутных карт перевозчикам

- Этот нормативный акт должен был родиться в соответствии с положениями ч. 10 ст. 39 Федерального закона № 220-ФЗ от 13.07.2015 еще в январе 2016 года. По сути изложенные в проекте позиции соответствуют требованиям названного закона, но в свете некоторых событий, хотелось бы, чтобы муниципальный орган указал в данном документе, что карты маршрута и свидетельства об осуществлении перевозок должны выдаваться на безвозмездной основе. Ну и в следствие этого, должен появиться еще один документ - административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача карт маршрутов регулярных перевозок и свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок». Отсутствие сведений о том, что выдача разрешительных документов должна производиться бесплатно, является коррупциогенным фактором, и может быть использовано не в интересах перевозчиков.