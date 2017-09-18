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Мэрия Уфы разработала постановление по выдаче маршрутных карт перевозчикам

18 сентября 2017, 16:25
Администрация Уфы объявила о начале публичных консультаций с перевозчиками по постановлению о порядке выдачи маршрутных карт.

Как следует из проекта постановления, свидетельства и карты маршрута будут выдаваться на 5 лет на специальных бланках. Они будут иметь учётные серию и номер, подписываться начальником управления транспорта и связи и заверяться печатью. Делать дубликаты и передавать карты другим перевозчикам будет запрещено.

Свидетельство будет хранится у перевозчика, а у водителей - карты маршрута. Их будут выдавать по числу транспортных средств, которые есть у компании.

В случае ликвидации юрлица действие свидетельства и карт маршрута будет приостановлено.

В управлении транспорта мэрии, согласно проекту постановления, должен будет вестись учет движения бланков свидетельств и карт маршрутов. Отчет об использовании номерных бланков свидетельств и карт маршрута должен будет представляться управлением ежегодно 20 марта.

Напомним, свидетельства и маршрутные карты перевозчикам должны быть выданы, согласно поправкам в ФЗ-220 о регулярных пассажирских перевозках от 13 июля 2015 года. Однако в Уфе конкурс до сих пор не проведен. В этом году перевозчики, не имея законных оснований ездить по машрутам, начали вешать на автобусы табличку с надписью "экскурсионный".

Публичные консультации по разработанному постановлению продлятся до 21 сентября.

Проект документа Медиакорсети прокомментировала руководитель общественной организации "Асссоциация пассажирских перевозчиков РБ" Наталья Тептерева:

- Этот нормативный акт должен был родиться в соответствии с положениями ч. 10 ст. 39 Федерального закона № 220-ФЗ от 13.07.2015 еще в январе 2016 года. По сути изложенные в проекте позиции соответствуют требованиям названного закона, но в свете некоторых событий, хотелось бы, чтобы муниципальный орган указал в данном документе, что карты маршрута и свидетельства об осуществлении перевозок должны выдаваться на безвозмездной основе. Ну и в следствие этого, должен появиться еще один документ - административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача карт маршрутов регулярных перевозок и свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок». Отсутствие сведений о том, что выдача разрешительных документов должна производиться бесплатно, является коррупциогенным фактором, и может быть использовано не в интересах перевозчиков.

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