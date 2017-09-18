Башкирские компании выпускают свои криптовалюты: как и зачем?

«Добрый дом» — технология, которую чаще называют «умным домом». Система управляет всеми коммуникациями в доме, защищая хозяина от пожаров, протечек газа и других напастей. Разве что продукты на стол не покупает, но и такое будущее не за горами. Создатели проекта сообщили, что система готова к запуску и на криптобирже они рассчитывают собрать средства на маркетинг. Взамен инвесторы смогут пользоваться системой со скидкой или бесплатно. Разработчики подумали не только о молодых и продвинутых пользователях, но и о старшем поколении. Одна из опций «Доброго дома» — это отслеживание движения жильца по датчикам и его пульса по фитнес-браслету. Так через мобильное приложение родственники смогут узнать, не случилось ли беды с пожилыми людьми: обморока, падения или повышения давления.