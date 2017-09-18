Башкирские компании выпускают свои криптовалюты: как и зачем?

Сегодня, 18 сентября, первый башкирский проект выходит на ICO. Что стоит за этой аббревиатурой и почему это важно для региона? Медиакорсеть отвечает на непростые вопросы простыми словами.
Биткоины - это виртуальные деньги, они не имеют ценности в реальном мире?
Ответ зависит от нас. Любые деньги имеют ценность потому, что общество договорилось использовать их для платежей. Привычные валюты - рубли, доллары и евро - обеспечены гарантиями Центробанков, которые их выпускают. В случае с биткоином пользователи договорились о выпуске валют между собой, без участия какого-либо банка. В 2017 году наступил поворотный момент: так много людей захотели иметь биткоины и были готовы покупать их за “обычные” деньги, что курс валюты доходил до 5000 долларов. Сейчас ажиотаж прошел, и биткоин уже стоит около 3500 долларов. Эту криптовалюта, её готовы принимать к оплате некоторые компании - например, Burger King и Aliexpress.
А много в мире криптовалют? Правда, что я могу создать свою валюту?
Существуют тысячи криптовалют. Создать свою валюту можно, но нужны вложения:в программную разработку и обеспечение. Если выпустить валюту без обеспечения, то инвесторы вряд ли её купят, а биржи не будут принимать на торги. Новые валюты часто создают компании, которые в качестве обеспечения предлагают свои продукты или услуги. Так компания привлекает инвестиции в свой бизнес взамен на “коины” (монеты). Это и есть ICO (Initial Coin Offering) - “начальное предложение монет”. По сути это похоже на выход на фондовую биржу с выпуском акций компании.
Тогда я могу сказать, что моя криптовалюта обеспечена башкирской нефтью - кто это проверит?
Именно так поступают мошенники. Иногда им удается обмануть держателей криптовалют и уговорить обменять свои крипто-сбережения на валюту-”пустышку”. Однако, инвесторы умеют вычислять мошенников: создали специальные форумы и СМИ, где оцениваются перспективы того или иного коина. Всё же риски довольно высокие.
Вот именно, высокие риски! Поэтому биткоины скоро запретят?
Все страны поступают по-своему. Япония первой в мире признала биткоин в качестве платёжного средства, а Россия сперва решила его запретить. Потом власти передумали и сейчас Госдума РФ создает проект по регулированию криптовалют. Мнения экспертов разделились. Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина считает, что из-за легализации криптовалют может упасть курс рубля. А глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков полагает, что легализация криптовалют полезна для экономики России, ведь так наши компании смогут привлечь инвестиции из-за рубежа, несмотря на санкции.
В Башкирии тоже кто-то выпустил свою криптовалюту?
Да. Первой свою криптовалюту - Lescoin - создала группа лесопромышленных компаний. Хотя это межрегиональный проект: в нём участвуют партнёры из Башкирии, Удмуртии и Алтая. Но затеяли всё именно башкирские бизнесмены.
Но это же единичный случай?
Нет, несколько компаний готовятся выпустить свои криптовалюты, которые обеспечены тем, чем богата республика: мясом, нефтяным оборудованием или IT-услугами.
Кто выпускает первые криптовалюты Башкирии?
Сроки выпуска криптовалюты: 1 квартал 2018 года
Обеспечение: криптовалюта, обеспеченная продуктами животноводства. Инвесторы смогут забрать вклад продуктом или деньгами после его продажи на рынке.
Первую криптовалюту, обеспеченную натурпродуктом — телятиной — придумали ещё фермеры Татарстана. Но у башкирского хозяйства «Шаймурат» тоже есть опыт работы с коллективными инвестициями. Хозяйство предлагает выкуп телят на выкорм: когда бык достигнет зрелости, инвестор может забрать «вклад» товаром или же деньгами, предоставив фермерам право на продажу мяса. Глава хозяйства Рустам Давлетбаев объявил о намерении вывести компанию на ICO для масштабирования схемы после того, как ферма подготовит инфраструктуру для более крупного поголовья. Представители хозяйства уточнили, что речь идёт о начале 2018 года.
Ранее в Шаймуратово пользовались своей локальной валютой — «шаймуратиками», что позволило фермерам развить бизнес. Похожий путь прошло хозяйство «Колионово», которое уже вывело свою внутреннюю валюту («колионы») на криптобиржу. В отличие от «колионов», «шаймуратики» оказались под запретом властей несколько лет назад. Вероятно, криптобиржа даст фермерской валюте второе рождение.
Сроки выпуска криптовалюты: уже выпущена, продажи с 18 сентября 2017 года
Обеспечение: криптовалюта, обеспеченная древесиной. Тут также можно забрать вклад товаром или ждать прибыли от экспорта в Китай пиломатериалов.
Группа лесопромышленных компаний создала проект лесозаготовительного предприятия полного цикла. Это значит, что лес будут выращивать, а потом вырубать и обрабатывать. Чтобы ускорить темпы, используют трансгенные саженцы из США. Новое производство хотят наладить в Приморье, откуда удобно вести торговлю с КНР. Руководители проекта отметили, что инвестфонд заключил предварительные контракты на поставку древесины в Китай. IT-разработчик Святослав Якимов сообщил, что заключить договор на оптовую поставку товара можно и без приобретения криптовалюты, но только до конца ICO.
Почему не создают такое производство в Башкирии? Создатели проекта объяснили, что одним из ключевых факторов стало разрешение ЦБ РФ вести торги в криптовалюте на платформе «Восход». Цель «Восхода» — привлечение инвестиций в малый и средний бизнес Дальневосточного региона. Через торги на криптобирже вложиться в местные компании смогут инвесторы всего мира. «В производственной сфере нам важно, чтобы проект не оказался в “серой зоне”. Сигнал от регуляторов таков: на Дальнем Востоке создают зону свободных инвестиций, поэтому туда можно идти с крупными проектами», — прокомментировал маркетолог проекта Денис Шавалеев.
Сроки выпуска криптовалюты: 4 квартал 2017 года
Обеспечение: опцион компании-производителя бурового оборудования
Компания занимается разработкой и производством оборудования для нефтедобычи. В 2016 году проект буровой колонны от «Авангарда» занял второе место на региональном конкурсе стартапов, и представители правительства Башкирии обещали найти для него индустриальных инвесторов. Но разработчикам пока не удалось привлечь инвестиции для создания прототипа нового оборудования. По словам главы компании Сухраба Хадиева, инвесторов не устроила высокая цена разработки при небольшом объёме целевого рынка в России.
В итоге компания решила привлечь средства на криптобирже, чтобы вывести продукцию на экспорт. «Мы хотим создать международную сеть продаж и запустить серийное производство на местном предприятии», — сообщил глава компании Сухраб Хадиев. Детали инвестпроекта пока в разработке, но Сухраб Хадиев недавно сообщил РБК-ТВ об интересе инвесторов из разных регионов мира: Азии, Латинской Америки и Австралии.
Сроки выпуска криптовалюты: ожидаемая дата выпуска - 1 декабря 2017.
Обеспечение: внутренняя криптовалюта, которую можно будет потратить на услуги в приложении.
Компания «Кармен» выпустила криптовалюту Carmen на платформе Waves и готовится к её размещению на бирже для проведения ICO. Глава компании Салават Сулейманов сообщил, что к их приложению подключено уже свыше 100 автомоек. По франшизе сервис работает ещё в 29 городах. «В будущем мы хотим охватить более широкий спектр услуг для автовладельцев: станции ремонта и шиномонтажа, эвакуаторы, аваркомы, страхование и так далее», — рассказал Сулейманов. Инвестиции на ICO привлекаются под масштабирование проекта и разработку бонусной системы в приложении.
Сроки выпуска криптовалюты: начало 2018 года
Обеспечение: криптовалюта, которую можно потратить на услуги компании.
«Добрый дом» — технология, которую чаще называют «умным домом». Система управляет всеми коммуникациями в доме, защищая хозяина от пожаров, протечек газа и других напастей. Разве что продукты на стол не покупает, но и такое будущее не за горами. Создатели проекта сообщили, что система готова к запуску и на криптобирже они рассчитывают собрать средства на маркетинг. Взамен инвесторы смогут пользоваться системой со скидкой или бесплатно. Разработчики подумали не только о молодых и продвинутых пользователях, но и о старшем поколении. Одна из опций «Доброго дома» — это отслеживание движения жильца по датчикам и его пульса по фитнес-браслету. Так через мобильное приложение родственники смогут узнать, не случилось ли беды с пожилыми людьми: обморока, падения или повышения давления.
Сроки выпуска криптовалюты: pre-ICO планируется в декабре 2018 года
Обеспечение: пользовательская криптовалюта для турниров по кибер-спорту
Онлайн-сервис по турнирам в Dota2, CS-GO и «Лига Легенд» ещё находится на стадии бета-тестирования, но команда уже ищет партнёров, которые смогут разработать валюту для криптобиржи. «С помощью ICO мы выстроим автономную инфраструктуру, в которой пользователи смогут проводить призовые турниры, обмениваться артефактами игр и участвовать в розыгрышах подарков», — рассказал о планах глава проекта Иван Гридин. Программную разработку уфимцы будут вести совместно с авторами проекта Gamity.