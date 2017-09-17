В Уфе ведется поиск женщины с потерей памяти

Сегодня, 17 сентября, в соцсетях близкие опубликовали тревожную новость о поисках своей родственницы.
По их словам, вчера не вернулась домой 83-летняя Назлия Гильмутдиновна Каримова, которая страдает потерей памяти.
Пожилая женщина пропала в районе остановки «Улица Суворова». Родные искали ее всю ночь, они очень обеспокоены. Возможно, она уехала куда-то на автобусе и заблудилась, а рассказать о себе ничего не может.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Назлии Гильмутдиновны, просят срочно позвонить по телефону 89241913017.