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В Уфе ведется поиск женщины с потерей памяти

17 сентября 2017, 17:48
83-летняя уфимка ушла из дома в неизвестном направлении.

Сегодня, 17 сентября, в соцсетях близкие опубликовали тревожную новость о поисках своей родственницы.

По их словам, вчера не вернулась домой 83-летняя Назлия Гильмутдиновна Каримова, которая страдает потерей памяти.

Пожилая женщина пропала в районе остановки «Улица Суворова». Родные искали ее всю ночь, они очень обеспокоены. Возможно, она уехала куда-то на автобусе и заблудилась, а рассказать о себе ничего не может.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Назлии Гильмутдиновны, просят срочно позвонить по телефону 89241913017.

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