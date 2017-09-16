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В Индии задержали подозреваемого в убийстве уфимки Веры Фойкиной

16 сентября 2017, 12:05
В разных регионах страны он прятался на протяжении пяти лет.

Индийские полицейские задержали подозреваемого в жестоком убийстве уфимки Веры Фойкиной, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего консульским отделом посольства РФ Михаила Воробьева. Руслана Саяхова, объявленного в международный розыск в связи с подозрением на убийство своей подруги, 24-летней уфимкой Веры Фойкиной, задержали еще в пятницу. В настоящее время проводятся юридические процедуры, вскоре правоохранительные органы Индии передадут Саяхова российским коллегам.

- Саяхов, который пришел в консульский отдел посольства РФ, был опознан нашими сотрудниками, и они вызвали полицию. Этот гражданин, который находится в розыскных списках Интерпола, передан правоохранительным органам Индии, которые теперь должны взаимодействовать с российскими правоохранителями для его выдачи, - сказал Воробьев.

Напомним, 24-летнюю уфимку Веру Фойкину нашли мертвой в октябре 2012 года. Ее сожженное тело нашли в ноябре того же года в Чишминском районе республики. Подозрение пало на Саяхова, однако он успел скрыться в Индии. В разных регионах страны он находился на протяжении пяти лет. Его объявили в международный розыск.

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