В Индии задержали подозреваемого в убийстве уфимки Веры Фойкиной

Напомним, 24-летнюю уфимку Веру Фойкину нашли мертвой в октябре 2012 года. Ее сожженное тело нашли в ноябре того же года в Чишминском районе республики. Подозрение пало на Саяхова, однако он успел скрыться в Индии. В разных регионах страны он находился на протяжении пяти лет. Его объявили в международный розыск.