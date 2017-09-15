В выходные в Башкирии будет по-летнему тепло, сухо и комфортно

Башгидромет представил прогноз погоды на выходные. По данным синоптиков, по республике сохранится теплая и сухая погода сентябрьской поры, которую в народе называют «бабьим летом».
Завтра, в субботу, 16 сентября, по Башкирии и в Уфе ожидается ясная погода, без осадков. Ночью столбик термометра опустится не ниже +13 градусов тепла, днем воздух прогреется до +24 градусов.
В воскресенье, 17 сентября, в Уфе должна быть ясная погода, также без осадков. Ночью будет +14 градусов, а днем до +22 градусов.
В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.