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В выходные в Башкирии будет по-летнему тепло, сухо и комфортно

15 сентября 2017, 09:52
«Бабье лето» продолжится еще несколько дней.

Башгидромет представил прогноз погоды на выходные. По данным синоптиков, по республике сохранится теплая и сухая погода сентябрьской поры, которую в народе называют «бабьим летом».

Завтра, в субботу, 16 сентября, по Башкирии и в Уфе ожидается ясная погода, без осадков. Ночью столбик термометра опустится не ниже +13 градусов тепла, днем воздух прогреется до +24 градусов.

В воскресенье, 17 сентября, в Уфе должна быть ясная погода, также без осадков. Ночью будет +14 градусов, а днем до +22 градусов.

В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.

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#Новости#Погода#Татьяна Майорова,#Общество
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