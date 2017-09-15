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В России задержали первых подозреваемых в массовых сообщениях о терроризме

15 сентября 2017, 17:53
Некоторые из звонивших оказались подражателями-подростками, которые сами решили обзванивать и сообщать ложную информацию после первой волны звонков.

Первых подозреваемых уже задержали, сообщает «Коммерсант». Оказалось, что после сообщений об эвакуациях в СМИ и соцсетях, подростки решили продолжить и поддержать волну звонков. Вычислить подражателей было легко, так как они звонили со своих обычных телефонов, в отличии от организаторов акции.

Так, например, в среду в подмосковном Волоколамске был задержан 17-летний местный житель, «заминировавший» по телефону Дворец спорта. В отношении него уже возбуждено уголовное дело.

Напомним, в минувший вторник по всей России прошла волна ложных сообщений о террористических актах. Башкирия также не осталась в стороне. Эвакуации одна за другой проходили в крупных торговых центрах Стерлитамака и Уфы. Всего в России массовые эвакуации затронула 45 тысяч человек.

Стоит отметить, что по мнению спецслужб сами организаторы «телефонной атаки» находятся за границей, а о данном факте уже сообщили Владимиру Путину.

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#Новости#Телефон#Экстремизм и терроризм#Звонок#Массовые эвакуации#Рустэм Башкирцев#Происшествия
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