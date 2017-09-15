В России задержали первых подозреваемых в массовых сообщениях о терроризме

Первых подозреваемых уже задержали, сообщает «Коммерсант». Оказалось, что после сообщений об эвакуациях в СМИ и соцсетях, подростки решили продолжить и поддержать волну звонков. Вычислить подражателей было легко, так как они звонили со своих обычных телефонов, в отличии от организаторов акции.