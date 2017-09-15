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В Башкирии осудят мужчину, стрелявшего из ружья в трех девочек

15 сентября 2017, 18:09
Пьяный житель Чишминского района сначала стрелял по мишеням, а потом по играющим во дворе детям.

Как сообщает прокуратура, 48-летний житель села Сафарово обвиняется сразу по нескольким статьям. Известно, что в июле этого года он стрелял из пневматического ружья по мишеням во дворе своего дома.

По неизвестным причинам мужчина решил открыть стрельбу по детям, которые гуляли на улице. Мужчина спрятался за забором и начал стрелять. Пули попали в трех девочек, возрастом 6, 8 и 11 лет. Последняя получила травму предплечья.

На место происшествия приехали сотрудники полиции. В это время пьяный мужчина спрятался под своей машиной, а когда полицейские попросили его выйти, он ударил кулаком по голове и оскорбил одного из сотрудников полиции.

Мужчина признал свою вину полностью. Следственный комитет отправил уголовное дело в суд для дальнейшего рассмотрения.

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