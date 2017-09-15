Лучшим спектаклем фестиваля «Туганлык» стала постановка башкирского театра

Победу в номинации «Лучшая мужская роль» завоевал Олег Ханов за роль Креона в спектакле «Антигона» БАДТ им.М.Гафури, «Лучшей женской роли» была удостоена Лилия Галина за роль Антигоны в спектакле «Антигона». Номинацию «Лучшая сценография» получил Валерий Яковлев за спектакль «Часы с кукушкой» Чувашского государственного академического театра драмы им.К.Иванова. Номинацию «Лучшее музыкальное оформление» присудили спектаклю «Ревизор» Казахского театра «Жастар». «Лучшей женской роли второго плана» удостоилась актриса Театра «Жастар» Махаббат Мадгулова за роль Анны Андреевны в спектакле «Ревизор», «Лучшую мужскую роль второго плана» получил Ильдар Саитов за роль Стражника в спектакле «Антигона».