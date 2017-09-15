Лучшим спектаклем фестиваля «Туганлык» стала постановка башкирского театра

Победитель в каждой номинации получил приз - керамическую юрту с бронзовым опылением.
«Лучшим спектаклем» шестого фестиваля «Туганлык» признан спектакль «Антигона» (Ж.Ануй, реж.Ф.Бикчантаев) Башкирского академического театра драмы им.М.Гафури. Приз за «Лучшую режиссерскую работу» заслужил режиссер Фарид Бикчантаев (за спектакль «Дон Жуан» (Ж.-Б.Мольер) Татарского государственного академического театра им.Г.Камала).
Заместитель министра культуры республики Шамиль Абдраков вручил дипломы министерства культуры РБ Государственному ногайскому драматическому театру из Дагестана «За своеобразное прочтение классики» в спектакле «Дом Бернарды Альбы» (Ф.Г.Лорка), художественному руководителю Чувашского государственного академического драматического театра имени К.В. Иванова Валерию Яковлеву «За творческое проникновение в душу народную», актрисе Азербайджанского государственного театра юного зрителя Кямале Гусейновой «За талантливое исполнение роли в спектакле «Наказание» и Балкарскому государственному драматическому театру им.К.Кулиева «За воплощение в творчестве мечты народов о мире» в спектакле «Жизнь – восхождение».
Жюри фестиваля и коллегия критиков неделю отсматривали и оценивали девять спектаклей в конкурсной программе фестиваля.
Победу в номинации «Лучшая мужская роль» завоевал Олег Ханов за роль Креона в спектакле «Антигона» БАДТ им.М.Гафури, «Лучшей женской роли» была удостоена Лилия Галина за роль Антигоны в спектакле «Антигона». Номинацию «Лучшая сценография» получил Валерий Яковлев за спектакль «Часы с кукушкой» Чувашского государственного академического театра драмы им.К.Иванова. Номинацию «Лучшее музыкальное оформление» присудили спектаклю «Ревизор» Казахского театра «Жастар». «Лучшей женской роли второго плана» удостоилась актриса Театра «Жастар» Махаббат Мадгулова за роль Анны Андреевны в спектакле «Ревизор», «Лучшую мужскую роль второго плана» получил Ильдар Саитов за роль Стражника в спектакле «Антигона».
Приз «За мастерское исполнение эпизодической роли» вручили Динаре Кыдырмаевой за роль Акбары в спектакле «Кыямат» (Ч.Айтматов, реж. Б.Абдураззоков) Молодежного театра «Учур» Киргизии. Номинацию «За создание костюмов к спектаклю» вручили создателям спектакля «Алып Пил Тараан» Хакасского национального драматического театра им.А.М.Топанова.
Приза коллегии театральных критиков «Туганлык-2017» за воплощение темы «Власть искусства против искусства власти» удостоился спектакль «Калигула» Национального молодежного театра им.М.Карима, который участвовал в рамках внеконкурсной программы фестиваля.
Дипломы коллегии критиков вручили спектаклю «Ревизор» Театра «Жастар» «За профессиональную оснащённость и ансамблевую игру» и постановке «Дон Жуан» Татарского государственного академического театра им.Г.Камала «За поэтическую искренность сценического высказывания».