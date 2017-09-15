Хамитову предложили сделать башкирский языком международного общения

- А языки были, жили, и в этой части всё развивалось – литература, искусство, культура. Затем, примерно 25 лет назад стартовало обязательное изучение языков народов. В каких-то республиках в большей степени, в каких-то – в меньшей. Но в то же время наметились тенденции к сокращению пользования языком, уменьшению количества людей, знающих свой родной язык. В эти годы, когда было введено обязательное изучение языков, вдруг возникли проблемы ухудшения их состояния, - констатировал печальные итоги глава региона.