Хамитову предложили сделать башкирский языком международного общения

Вчера, 14 сентября, в Уфе, в Доме Республики, глава Башкирии Рустэм Хамитов поделился своим видением решения проблемных вопросов языковой политики с четырьмя общественниками, которые, судя по всему, играют важную роль в данной теме.
Во встрече приняли участие депутат Госдумы России, председатель совета Ассамблеи народов Башкирии Зугура Рахматуллина, председатель исполкома Всемирного курултая башкир Амир Ишемгулов, председатель исполкома Собора русских Башкирии Виктор Пчелинцев и председатель Региональной национально-культурной автономии татар Римма Утяшева.
- Все мы вместе, в том числе собравшиеся за этим столом, отвечаем за ситуацию, складывающуюся вокруг русского, башкирского, татарского, чувашского, марийского и других языков – языков всех народов, которые проживают на территории Республики Башкортостан. Мы не имеем права ухудшать ситуацию по поддержке языков, их жизни в сегодняшнее время, - настроился сразу на серьезный разговор глава Башкирии.
Глава Башкирии подчеркнул, что к данной теме следует относиться серьёзно.
- Потому что эту тему пытаются радикализировать, политизировать и, собственно говоря, создавать негативный фон по отношению к власти, республике, государству. Это недопустимо, - сказал Рустэм Хамитов. - Мы понимаем, что в вопросах изучения, поддержки языков должны руководствоваться разумом, мудростью старших поколений, людей, живущих сегодня, и, ещё раз повторяю, никоим образом не идти на поводу разного рода радикальных течений и предложений.
По его мнению, сегодня существует абсолютно надежная законодательная база для сохранения и развития родных языков, языков народов Российской Федерации. В том, что они нуждаются в защите и поддержке, сомнений нет.
- Это касается и государственных языков. У нас в республике их два: русский язык как общегосударственный и башкирский язык, язык народа, издревле проживающего на этой земле и давшего название нашей республике. В этой части вполне справедливо, что башкирский язык является государственным в Башкортостане. Кроме того, требуют поддержки и языки народов, проживающих в республике
, - сформулировал глава республики мысль, которой от него давно дожидались наиболее активные общественники.
При этом он отметил, что главной причиной исчезновения языков все-таки является не противодействие тех или иных недобрых сил, а, прежде всего, глобализация.
- Сегодня идёт сложный исторический процесс, который мы, может быть, не можем оценить во всей его ёмкости. Мы понимаем, что в этой ситуации, безусловно, крайними становятся языки народов нашей страны, которые потихоньку выходят из делового, информационного оборота и т.д., - отметил главную проблему Рустэм Хамитов и припомнил советские времена, когда не было обязательного изучения языков народов СССР.
- А языки были, жили, и в этой части всё развивалось – литература, искусство, культура. Затем, примерно 25 лет назад стартовало обязательное изучение языков народов. В каких-то республиках в большей степени, в каких-то – в меньшей. Но в то же время наметились тенденции к сокращению пользования языком, уменьшению количества людей, знающих свой родной язык. В эти годы, когда было введено обязательное изучение языков, вдруг возникли проблемы ухудшения их состояния, - констатировал печальные итоги глава региона.
Дальше он произнес весьма важную мысль, на которую, возможно, не все обратили пристальное внимание.
- Сегодня многие начали воспринимать обязательность обучения в школах родным языкам как достаточное условие для того, чтобы их сохранить, и бросили работу в этом направлении. Бросили в пропагандистском, общественном плане, в плане создания новых форм изучения родных языков и т.д. Пустили работу на самотёк. Успокоились тем, что есть обязательное изучение, и оно спасает ситуацию, - отметил Рустэм Хамитов.
Что касается изучения башкирского языка в школах, Рустэм Хамитов привел статистику от министерства образования РБ, по которой оказалось, что более 75 процентов учащихся добровольно выбрали изучение башкирского государственного языка. По мнению главы Башкирии, эти данные позволяют объективно оценивать сложившуюся ситуацию.
- Эта ситуация свидетельствует о достаточно высоком гражданском понимании состояния этой темы в обществе и, таким образом, лишает почвы любые заявления по поводу того, что ситуация с изучением башкирского языка в школах республики ухудшилась, - сделал вывод глава региона.
По его словам, теперь осталось только разработать нужные методики, и дело пойдет на лад.
Для поддержки родных языков, чтобы не уменьшалось количество их носителей, людей, хорошо знающих язык, глава Башкирии, по его словам, и подписал указ «О мерах по развитию государственных языков Республики Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан». Наравне с разработкой госпрограммы по сохранению и развитию языков, в этом документе признается тот факт, что для развития языков необходимо заинтересовать аудиторию изучением языков, в том числе и материально. Например, ежегодными грантами главы Башкирии для реализации специальных проектов.
Еще, по мнению Рустэма Хамитова, настало время для создания Фонда по сохранению и развитию башкирского языка, который должен стать центром, объединяющим людей, заинтересованных в развитии башкирского языка.
Мониторинг соблюдения законодательства в сфере языковой политики должен помочь избежать бюрократического подхода либо, наоборот, радикальных мер.
В этой работе должны принять участие и общественники, но, как отметил Рустэм Хамитов, они должны быть серьезными людьми, лишёнными радикальных настроений, объективно оценивающими ситуацию.
Видимо, его вчерашние собеседники относились к числу тех общественников, которым глава Башкирии готов доверить подобную работу. Они постарались оправдать доверие.
– Озвученные вами цифры, что более 75 процентов учащихся добровольно изучают башкирский язык, – это не только дань уважения республикообразующему этносу. Это, прежде всего, показатель высокой культуры человека, родителей, других национальностей, которые думают о настоящем и будущем, - порадовалась за положение дел депутат Госдумы, председатель совета Ассамблеи народов РБ Зугура Рахматуллина, которая, к слову, в прошлом работала министром образования региона.
Председатель Региональной национально-культурной автономии татар Римма Утяшева озвучила ряд предложений по популяризации родных языков, повышении к ним интереса со стороны как детей, так и взрослых. В частности, она отметила важность работы воскресных национальных школ, учащиеся которых могут не только совершенствовать родной язык, но и изучать культуру, обычаи своего народа, участвовать в различных фольклорных праздниках.
Но наиболее эффектное предложение внес председатель исполкома Всемирного курултая башкир Амир Ишемгулов.
– Языки народов Российской Федерации подпитывают русский язык. Это единый организм: сердцевина – русский язык, а корни – родные языки, – поэтично начал свое выступление Амир Ишемгулов. – Исчезнут языки народов России – настанет угроза и для русского языка.
По его мнению, необходимо продвигать башкирский язык как язык международного общения, поскольку он связан с более чем 40 национальностями мира. Сегодня республика в основном взаимодействует с государствами СНГ, другими мусульманскими и тюркоязычными странами. Зная башкирский язык, можно без труда объясняться, проводить деловые переговоры, достигать договоренностей с бизнес-сообществом этих стран.