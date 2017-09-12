«Умные» квартиры в Уфе: где купить и сколько стоит?

Posted 12 сентября 2017, 04:00
Published 12 сентября 2017, 04:00
Modified 17 октября 2022, 19:41
Updated 17 октября 2022, 19:41
Главная задача такой квартиры – комфорт во время пребывания в самом помещении, а также безопасность, когда хозяина нет дома. Это понятие включает в себя достаточно широкий спектр современных технологий, которые используются при строительстве. Обобщив все это, можно сказать, что это квартира, управлять которой можно автоматически без непосредственного участия человека, но под его четким контролем. За полную автоматизацию бытовых процессов отвечает целый комплекс различных устройств.
В Уфе сегодня «умные» технологии в домах активно внедряет ГК «Госстрой». Одним из самых ярких примеров «умного» дома уже в ближайшее годы в нашем городе станет жилой комплекс настоящего и доступного бизнес-класса «Эрмитаж. Ленина», в котором предусмотрена расширенная система «умный дом». Владельцы квартир дистанционно (со своего смартфона) смогут управлять теплом, климатом, электроприборами в квартире. Кроме этого, здесь предусмотрена автоматическая защита от любых видов протечек.
Мой дом – моя крепость, где всегда безопасно, уютно и спокойно. Именно такой крепостью для будущих новоселов станет ЖК «Эрмитаж. Ленина». На входе в подъезд будут установлены специальные устройства, сканирующие лицо – поэтому «чужим» в дом не пройти.
Как известно, копейка рубль бережет, поэтому все имеющиеся ресурсы необходимо использовать рационально, что и предусмотрено в ЖК бизнес-класса «Эрмитаж. Ленина». Во-первых, система «умный дом» сама по себе экономит затраты на содержание жилья. Во-вторых, на крыше жилого комплекса расположится солнечная батарея, поэтому расходы жильцов на ОДН и ЖКХ будут компенсированы за этот счет. После завершения строительства дома коммерческую недвижимость передадут в собственность управляющей компании, поэтому арендные платежи будут идти на содержание дома, что тоже сэкономит расходы жильцов. Кроме этого, все жители дома смогут бесплатно пользоваться благоустроенным и комфортабельным паркингом.
Жилой комплекс «Эрмитаж. Ленина» расположен в исторической части Уфы. Это идеальное место для проживания в городе – несмотря на то, что до административного центра, где жизнь кипит, всего пару минут, здесь тихо и спокойно. Рядом расположены школы, детские сады, гипермаркеты, остановки общественного транспорта.
Ни для кого не секрет, что стоимость квартиры на начальном этапе строительства значительно ниже, чем когда дом уже полностью готов. Однако при выборе застройщика нужно обращать внимание на его репутацию и отзывы. ГК «Госстрой», которая возводит жилой комплекс «Эрмитаж. Ленина», известна на строительном рынке Уфы высоким качеством строительства домов. К слову, приступить к строительству первого этажа компания планирует уже в конце этого года. Приобрести «умную» квартиру сегодня можно от двух миллионов шестисот тысяч рублей. Кроме этого, предусмотрены выгодные программы покупки: ипотека без первого взноса, беспроцентная рассрочка и программа обмена вторичного жилья на новые квартиры.
По вопросам покупки квартир в ГК «Госстрой» обращайтесь по многоканальным телефонам: 246-70-70, 246-80-80. Информация доступна на сайте gosstroy.info, а также в офисе продаж застройщика по адресу: Уфа, ул. 50 лет СССР, 2.