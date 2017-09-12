«Умные» квартиры в Уфе: где купить и сколько стоит?

Ни для кого не секрет, что стоимость квартиры на начальном этапе строительства значительно ниже, чем когда дом уже полностью готов. Однако при выборе застройщика нужно обращать внимание на его репутацию и отзывы. ГК «Госстрой», которая возводит жилой комплекс «Эрмитаж. Ленина», известна на строительном рынке Уфы высоким качеством строительства домов. К слову, приступить к строительству первого этажа компания планирует уже в конце этого года. Приобрести «умную» квартиру сегодня можно от двух миллионов шестисот тысяч рублей. Кроме этого, предусмотрены выгодные программы покупки: ипотека без первого взноса, беспроцентная рассрочка и программа обмена вторичного жилья на новые квартиры.