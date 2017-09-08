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Posted 8 сентября 2017, 11:08

Published 8 сентября 2017, 11:08

Modified 25 декабря, 05:39

Updated 25 декабря, 05:39

В Уфе в кассе драмтеатра отсутствуют программки фестиваля «Туганлык»

8 сентября 2017, 11:08
Сюжет
Фотофакт
Эта полезная информация очень пригодилась бы зрителям международного фестиваля.

В Уфе с 7 сентября проходит международный театральный фестиваль «Туганлык». О его программе можно узнать по стенду у кассы Башдрамтеатра. Но печатных программок нет.

Нельзя их взять домой, чтобы там спокойно подумать и решить, куда захочется пойти, на какой спектакль. Да и лишняя реклама для друзей и знакомых не помешала бы.

По неизвестным причинам на такую «мелочь» организаторы фестиваля внимания не обратили.

#Разиф Абдуллин#Культура#Фотофакт#Новости#Театр
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