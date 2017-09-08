В Уфе в кассе драмтеатра отсутствуют программки фестиваля «Туганлык»

Posted 8 сентября 2017, 11:08
Published 8 сентября 2017, 11:08
Modified 25 декабря, 05:39
Updated 25 декабря, 05:39
В Уфе с 7 сентября проходит международный театральный фестиваль «Туганлык». О его программе можно узнать по стенду у кассы Башдрамтеатра. Но печатных программок нет.
Нельзя их взять домой, чтобы там спокойно подумать и решить, куда захочется пойти, на какой спектакль. Да и лишняя реклама для друзей и знакомых не помешала бы.
По неизвестным причинам на такую «мелочь» организаторы фестиваля внимания не обратили.