В Уфе у женщин на улице срывали золотые цепочки

Posted 2 сентября 2017, 04:57
Published 2 сентября 2017, 04:57
Modified 17 октября 2022, 19:38
Updated 17 октября 2022, 19:38
В Уфе полицейские задержали двух парней, подозреваемых в том, что они похищали у женщин золотые украшения.
Сначала в полицию обратилась 49-летняя женщина. Она сообщила, что у нее отняли золотую цепочку.
Полицейские вышли на след подозреваемого. Им оказался 17-летний уфимец.
Как стало известно в ходе расспедования, он вместе со своими друзьями встретил на улице Революционной женщину с золотой цепочкой на шее. Он сорвал с нее цепочку и убежал, а его приятели побежали за ним будто бы в погоню, но ловить его и не собирались.
Вскоре один из его друзей так же ограбил другую женщину в Кировском районе Уфы.
- Вторая жертва грабителей позвонила в Отдел полиции № 9 Управления МВД России по городу Уфе, - сообщили в пресс-службе МВД по РБ. - В итоге полицейские задержали обоих подозреваемых. Они дали признательные показания и сейчас находятся под подпиской о невыезде. По фактам грабежей возбуждены уголовные дела.