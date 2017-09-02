mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 сентября 2017, 04:57

Published 2 сентября 2017, 04:57

Modified 17 октября 2022, 19:38

Updated 17 октября 2022, 19:38

В Уфе у женщин на улице срывали золотые цепочки

2 сентября 2017, 04:57
Полицейские задержали парней, подозреваемых в грабеже на улицах.

В Уфе полицейские задержали двух парней, подозреваемых в том, что они похищали у женщин золотые украшения.

Сначала в полицию обратилась 49-летняя женщина. Она сообщила, что у нее отняли золотую цепочку.

Полицейские вышли на след подозреваемого. Им оказался 17-летний уфимец.

Как стало известно в ходе расспедования, он вместе со своими друзьями встретил на улице Революционной женщину с золотой цепочкой на шее. Он сорвал с нее цепочку и убежал, а его приятели побежали за ним будто бы в погоню, но ловить его и не собирались.

Вскоре один из его друзей так же ограбил другую женщину в Кировском районе Уфы.

- Вторая жертва грабителей позвонила в Отдел полиции № 9 Управления МВД России по городу Уфе, - сообщили в пресс-службе МВД по РБ. - В итоге полицейские задержали обоих подозреваемых. Они дали признательные показания и сейчас находятся под подпиской о невыезде. По фактам грабежей возбуждены уголовные дела.

Материалы по теме
В Уфе банда с несовершеннолетним грабила круглосуточные магазиныХозяина «БМВ» ограбили и отобрали машину из-за долгов бывшего владельца
#Разиф Абдуллин#Происшествия#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика