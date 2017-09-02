В Уфе у женщин на улице срывали золотые цепочки

Как стало известно в ходе расспедования, он вместе со своими друзьями встретил на улице Революционной женщину с золотой цепочкой на шее. Он сорвал с нее цепочку и убежал, а его приятели побежали за ним будто бы в погоню, но ловить его и не собирались.