Может ли Уфа стать столицей России: мнение экспертов

- Действительно, Москва – гиперцентрализирована, мы в регионах это чувствуем. Например, чтобы из Башкирии полететь в Ижевск, нам вначале нужно полететь в Москву, а уже только потом в столицу Удмуртии. Несмотря на то, что расстояние от Уфы до Ижевска значительно меньше, чем до Москвы. Москва действительно централизовала на себе очень много функций, что снижает эффективность коммуникаций регионов. При этом с идеей переносить столицу я не согласен. Может быть какую-то часть функций можно было передать регионам, но это все нужно очень хорошо просчитывать, продумать.