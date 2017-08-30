Может ли Уфа стать столицей России: мнение экспертов

Posted 30 августа 2017,, 13:49
Published 30 августа 2017,, 13:49
Modified Сегодня, 05:55
Updated Сегодня, 05:55
В начале августа председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов высказал идею о том, что столицу России необходимо перенести из Москвы за Урал. Об этом сообщал информационный канал RT. Господин Крупнов считает, что Россия «гиперцентрализирована». Например, один только московский регион включает в себя пятую часть населения России, а национальное развитие акцентировано на 15-25 мегаполисах, где проживает больше половины всех граждан.
Лучше всего, по мнению общественного деятеля, перенести столицу России либо в Сибирь или на Дальний Восток. А от экономики, сосредоточенной в Москве, по мнению эксперта нужно перейти к развитию территорий страны.
«Медиакорсеть» выяснила, что об этой идее думают в Башкирии и может ли Уфа стать столицей России.
«Шаг разумный, но этого недостаточно»
Политолог Станислав Шкель:
- Я согласен с тем, что Россия «гиперцентрализирована», но считаю, что одним переносом столицы эту проблему не решить. Например, в Казахстане в свое время они тоже перенесли столицу из Алма-Аты в Астану. При этом сказать, что власть там стала менее централизованной нельзя. Да, чиновничество переселилось в этот город. Но это не привело к тому, что власть там стала менее централизованной – она по-прежнему осталась концентрированной у президента.
Это не только политический вопрос, но и экономический. В Москву ведь едут потому, что там сконцентрированы основные финансовые потоки и т.д.
Таким образом, я считаю, что шаг переноса столицы из Москвы разумным, но одного его недостаточно. Этот шаг может иметь эффект только в совокупности с рядом других мер, которые действительно позволят создать какие-то другие центры притяжения демографии, экономики. Это решение должно быть не только техническим – просто перенести столицу, но это должно быть связано с передачей полномочий региону, чтобы сами регионы были заинтересованы в развитии собственных территорий.
Однако, я считаю, что дело не пойдет дальше разговоров.
Если говорить об Уфе, то я считаю, что наш город не будет главным претендентом. Если это действительно делать с точки зрения помощи территориям, человеческий капитал которых сокращается, то это, конечно, Дальний Восток.
Политолог Алексей Трегубов призывает быть реалистами и перестать фантазировать на тему переноса столиц в российскую глубинку:
- Эти урбанистические игры начала десятых - какой город у нас столичней других - Казань, Новосиб, Нижний или Пермь - уже неинтересны. В Москве и Питере не дураки сидят - кто же будет делиться нечеловеческими потоками денег с каким-то замкадьем? Другое дело, что ощущение того, что слишком много юрлиц, которые работают в регионах, платят налоги Москве как субьекту Федерации, уже утомило регионы, если не сказать, что обескровило.
Что касается Уфы и ее «столичности» - хорошо будет, если она сможет стать полноценной столицей для Башкирии, не делясь этим статусом с Челябинском, Казанью, Нижним, Пермью, Екатеринбургом. Столичность в нынешней ситуации предполагает высочайший лоббистский ресурс региональных властей. Которого в регионе, к сожалению, нет и пока у власти Хамитов, не предполагается.
Политолог Дмитрий Михайличенко:
- Лично я считаю, что переносить столицу из Москвы нужно. Это дало бы возможность хотя бы частично разгрузить и без того перегруженный мегаполис, в котором фактически живет не 11, и даже не 13-14, а около 15 млн человек. Однако мэр Москвы Сергей Собянин, говорит о реновации, которая позволит дополнительно «уплотнить» московские джунгли и вместить еще 500 тыс. человек.
Перенос российской столицы позволил бы придать дополнительные импульсы развития регионам, однако, боюсь, что это маловероятно. У нас сверхцентрализованная модель государственного управления. Централизуется все: экономика, политика, управление. В этой связи, центр принятия решения все равно останется один – и не важно, будет ли это Москва, Сочи или Екатеринбург или какой-нибудь заново выстроенный город (по аналогии со столицей Бразилии – г. Бразилиа). Полагаю, что разговоры о переносе столицы – это не более чем предвыборные нарративы, которые актуализируются для фокусировки внимания общества на нужных для власти аспектах. Гораздо правильнее было бы, если бы разговор шел об экономических реформах и структурных изменениях в экономике, но этого нет.
Что касается Уфы, то она, на мой взгляд, объективно не подходит на роль столицы России. Хотя бы потому что большинство населения страны – русские, а Башкортостан – полиэтничный регион. И обсуждение Уфы в контексте потенциальной столицы сразу же получит резонный вопрос со стороны других республик – а почему не Казань или, например, Чебоксары.
«Последний срок Путина нуждается в каком-то грандиозном проекте»
Депутат Госдумы от Башкирии Михаил Бугера:
- Действительно, Москва – гиперцентрализирована, мы в регионах это чувствуем. Например, чтобы из Башкирии полететь в Ижевск, нам вначале нужно полететь в Москву, а уже только потом в столицу Удмуртии. Несмотря на то, что расстояние от Уфы до Ижевска значительно меньше, чем до Москвы. Москва действительно централизовала на себе очень много функций, что снижает эффективность коммуникаций регионов. При этом с идеей переносить столицу я не согласен. Может быть какую-то часть функций можно было передать регионам, но это все нужно очень хорошо просчитывать, продумать.
Что касается Уфы, то я очень люблю наш город, но на мой взгляд, сегодня Москве альтернативы нет.
Политолог Аббас Галлямов:
- В целом, идея перенести столицу - очень здравая. Главная проблема России - слияние политики и экономики, власти и собственности. Если перенести столицу, появится шанс эту тесную связку разорвать. После переезда политических и административных учреждений финансовый центр какое-то время ещё будет оставаться в Москве и в этот промежуток неофициальные контакты могут быть вытеснены формальными отношениями. Ведь для того, чтобы "порешать" каждый вопрос из старой в новую столицу не налетаешься, а обсуждать деликатные вопросы по телефону люди боятся. Вот и придётся значительную часть отношений формализовать. Это именно то, что нужно.
Последний срок Путина нуждается в каком-то грандиозном проекте. Если он после Крыма погрязнет в рутине, то ещё неизвестно, каким он войдёт в историю. Перенос столицы - это то, что гарантирует ему необходимый масштаб. Это проект, сопоставимый со строительством Санкт-Петербурга. Оказаться в ряду правителей страны рядом с Петром Первым - об этом можно только мечтать.
Выбор новой столицы - это грандиозный проект, который на несколько лет наполнит российскую политику глубоким смыслом, сопоставимым с присоединением Крыма. На этом фоне поблекнут все экономические неурядицы. Наш народ любит масштаб и во имя великой цели будет готов какое-то время потерпеть ещё. Чтобы отвлечь его, нужно организовать всенародное обсуждение. Сначала все претенденты будут делать что-то типа презентаций и попытаются очаровать россиян. Это будет сопровождаться дискуссией, в ходе которой будет обсуждаться история страны, особенности ее географии, экономики, местных менталитетов и традиций и т.д. и т.п. Все это приведёт к дальнейшему росту патриотизма. Ну а в конце можно будет организовать что-то типа всенародного референдума, чтобы жители страны сами выбрали себе новую столицу.