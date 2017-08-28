В Башкирии бывший глава Янаула причинил ущерб бюджету в 1 млн рублей

В декабре 2013 года глава администрации подписал документ о полагающейся надбавке к окладу некоторым работникам ведомства, за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, но не имеющим фактического доступа к тайне. В связи с чем ему и другим сотрудникам администрации незаконно были произведены выплаты надбавок в общей сумме более 163 тысяч рублей.