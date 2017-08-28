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Posted 28 августа 2017, 12:36

Published 28 августа 2017, 12:36

Modified 17 октября 2022, 20:17

Updated 17 октября 2022, 20:17

В Башкирии бывший глава Янаула причинил ущерб бюджету в 1 млн рублей

28 августа 2017, 12:36
Он признан виновным в совершении должностных преступлений.

Бывший глава администрации Янаула Илсур Багаув признан виновным в превышении и злоупотреблении должностными полномочиями, а также в растрате. Следственный комитет сообщает, что 19 сентября 2012 года глава города Янаул, подписал акты выполненных работ по капитальному ремонту водопровода, достоверно зная, что такие работы не проводились. В результате бюджету был причинен ущерб в размере более 1 миллиона рублей.

В декабре 2013 года глава администрации подписал документ о полагающейся надбавке к окладу некоторым работникам ведомства, за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, но не имеющим фактического доступа к тайне. В связи с чем ему и другим сотрудникам администрации незаконно были произведены выплаты надбавок в общей сумме более 163 тысяч рублей.

Суд назначил ему штраф - 350 тысяч рублей, с лишением права занимать должности в органах государственной власти сроком на 3 года.

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