В Башкирии бывший глава Янаула причинил ущерб бюджету в 1 млн рублей

Posted 28 августа 2017, 12:36
Published 28 августа 2017, 12:36
Modified 17 октября 2022, 20:17
Updated 17 октября 2022, 20:17
Бывший глава администрации Янаула Илсур Багаув признан виновным в превышении и злоупотреблении должностными полномочиями, а также в растрате. Следственный комитет сообщает, что 19 сентября 2012 года глава города Янаул, подписал акты выполненных работ по капитальному ремонту водопровода, достоверно зная, что такие работы не проводились. В результате бюджету был причинен ущерб в размере более 1 миллиона рублей.
В декабре 2013 года глава администрации подписал документ о полагающейся надбавке к окладу некоторым работникам ведомства, за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, но не имеющим фактического доступа к тайне. В связи с чем ему и другим сотрудникам администрации незаконно были произведены выплаты надбавок в общей сумме более 163 тысяч рублей.
Суд назначил ему штраф - 350 тысяч рублей, с лишением права занимать должности в органах государственной власти сроком на 3 года.