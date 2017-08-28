Стартаперы: как на высоком уровне обустроить офис при минимальных затратах

На ресурсе агентства в Сети на торгах можно купить офисное здание, а также необходимую мебель, предметы канцелярии и технику, которые потребуются для стартапа. В ходе торгов лоты, выставляемые сначала по максимальной цене, падают в стоимости почти в два раза. Поэтому начинающие бизнесмены могут с выгодой приобрести нужные вещи.