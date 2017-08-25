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Posted 25 августа 2017, 06:40

Published 25 августа 2017, 06:40

Modified 17 октября 2022, 20:16

Updated 17 октября 2022, 20:16

В исторический музей на ВДНХ пришли учителя

25 августа 2017, 06:40
Педагоги Уфы съехались на традиционное Августовское совещание, чтобы обсудить актуальные вопросы и поставить для себя задачи на грядущий учебный год.

Но прежде чем они оказались в зале для совещаний, им предложили пройти в Мультимедийный исторический парк под говорящим названием «Россия - моя история». Он расположен в Республиканском выставочном комплексе по улице Менделеева, 158.

На самом деле этот исторический музей - живой учебник истории, который можно полистать в режиме реального времени и окунуться здесь и сейчас в любой из пластов истории нашей Родины. К слову сказать, Уфа стала первым городом России (после Москвы), где был дан старт реализации глобального исторического проекта.

Кстати, в столице нашей Родины экспозиция исторического парка представлена на ВДНХ в павильоне №57.

Что касается нашего города, то впервые попав на ВДНХ в уфимский Мультимедийный исторический парк, поражаешься масштабности проекта и вложенным в него деньгам.

Вот только некоторые факты. На семи тысячах квадратных метрах размещено 900 единиц техники, 4 мультимедийных экспозиции содержат сотни интересных фактов. Здесь с головой окунаешься в тысячелетнюю историю России. Из экспозиций, которые можно посмотреть в Уфе: «Рюриковичи», «Романовы», «1914-1945», «1945-2016».

В Мультимедийном историческом парке сегодня побывало свыше трехсот педагогов, каждый выходил под впечатлением от увиденного. Почти все уверяли, что обязательно запланируют для своих подопечных в учебном году поездки сюда. Между прочим, помимо экскурсий, здесь будут организованы еще и уроки по истории, ведь все сделано под современных детей — все можно потрогать, полистать, все на экранах, все интерактивное.

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