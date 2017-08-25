В исторический музей на ВДНХ пришли учителя

В Мультимедийном историческом парке сегодня побывало свыше трехсот педагогов, каждый выходил под впечатлением от увиденного. Почти все уверяли, что обязательно запланируют для своих подопечных в учебном году поездки сюда. Между прочим, помимо экскурсий, здесь будут организованы еще и уроки по истории, ведь все сделано под современных детей — все можно потрогать, полистать, все на экранах, все интерактивное.