В исторический музей на ВДНХ пришли учителя

Posted 25 августа 2017, 06:40
Published 25 августа 2017, 06:40
Modified 17 октября 2022, 20:16
Updated 17 октября 2022, 20:16
Но прежде чем они оказались в зале для совещаний, им предложили пройти в Мультимедийный исторический парк под говорящим названием «Россия - моя история». Он расположен в Республиканском выставочном комплексе по улице Менделеева, 158.
На самом деле этот исторический музей - живой учебник истории, который можно полистать в режиме реального времени и окунуться здесь и сейчас в любой из пластов истории нашей Родины. К слову сказать, Уфа стала первым городом России (после Москвы), где был дан старт реализации глобального исторического проекта.
Кстати, в столице нашей Родины экспозиция исторического парка представлена на ВДНХ в павильоне №57.
Что касается нашего города, то впервые попав на ВДНХ в уфимский Мультимедийный исторический парк, поражаешься масштабности проекта и вложенным в него деньгам.
Вот только некоторые факты. На семи тысячах квадратных метрах размещено 900 единиц техники, 4 мультимедийных экспозиции содержат сотни интересных фактов. Здесь с головой окунаешься в тысячелетнюю историю России. Из экспозиций, которые можно посмотреть в Уфе: «Рюриковичи», «Романовы», «1914-1945», «1945-2016».
В Мультимедийном историческом парке сегодня побывало свыше трехсот педагогов, каждый выходил под впечатлением от увиденного. Почти все уверяли, что обязательно запланируют для своих подопечных в учебном году поездки сюда. Между прочим, помимо экскурсий, здесь будут организованы еще и уроки по истории, ведь все сделано под современных детей — все можно потрогать, полистать, все на экранах, все интерактивное.