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Posted 25 августа 2017, 06:21

Published 25 августа 2017, 06:21

Modified 17 октября 2022, 19:35

Updated 17 октября 2022, 19:35

Теледива Евгения Машко: Для комфортной жизни в Уфе мне надо еще трех детей!

25 августа 2017, 06:21
Мы отправились поздравить самую известную блондинку Уфы, мать шестерых детей, успешную бизнесвуман Евгению Машко с днем рождения. Сегодня она начинает свое утро с подготовки открытию собственного детского садика в Чесноковке.

10:44, Чесноковка, ул. Школьная, 2а.

- Это важнее, чем мой день рождения, - сказала Евгения Машко, генеральный директор MTVmix, бизнесвумен, любящая жена и мать шестерых детей. Сегодня ей исполнилось 39 лет, но она не спешит принимать поздравления от друзей или бежать к визажисту, чтобы подготовиться к вечернему приему гостей.

Вместо этого мы стоим в доме по адресу ул. Школьная, 2а (пос. Чеснокова) площадью 1500 м2, она весело общается со строительной бригадой. Тут уже к 1 сентябрю планируется открытие детского сада и школы Millennium для детей от года до 11 лет с углубленным изучением английского языка и спортивным уклоном. Это экспериментальный проект, поддерживаемый Министерством туризма и спорта РФ.

Подошли оформители, и Евгения серьёзным тоном говорит, что она хочет устроить настоящий праздник для детей 1 сентября и их родителей и как все это устроить.

- Почему вы решили открыть детский садик в Уфе?

- Я мать шестерых детей, у меня было в свое время много трудностей с детскими садами, хотела найти то место, где моим дети было бы комфортно. Не найдя такого места, я решила, что лучше всего создать его самой. Здесь о детях очень хорошо заботятся, даже есть детский стационар, куда можно будет привезти болеющего ребёнка. Здесь ему окажут квалифицированную медицинскую помощь, это позволит родителям выйти на работу.

- Чего вам не хватает для комфортной жизни в Уфе?

- Я считаю, что Уфа - потрясающий город. Можно придираться к любому городу, даже к Парижу. Там можно найти много афроамериканцев, например. В Уфе можно найти массу недостатков, но я предпочитаю видеть только хорошее. Если мне чего-то не хватает, то в этом моя вина: сегодня времени, завтра энергии, но это исключительно моя ответственность. И, может, ещё троих детей не хватает.

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