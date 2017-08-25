Теледива Евгения Машко: Для комфортной жизни в Уфе мне надо еще трех детей!

- Я мать шестерых детей, у меня было в свое время много трудностей с детскими садами, хотела найти то место, где моим дети было бы комфортно. Не найдя такого места, я решила, что лучше всего создать его самой. Здесь о детях очень хорошо заботятся, даже есть детский стационар, куда можно будет привезти болеющего ребёнка. Здесь ему окажут квалифицированную медицинскую помощь, это позволит родителям выйти на работу.