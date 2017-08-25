mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 августа 2017, 05:18

Published 25 августа 2017, 05:18

Modified 17 октября 2022, 19:35

Updated 17 октября 2022, 19:35

Спасатели Уфы: В городе не хватает крутого Диснейленда!

25 августа 2017, 05:18
Мы едем со спасателями в парк "Ватан" - излюбленное место для прогулок горожан.

Ограждения находятся на улице Пугачева, говорят ребята. Спасатели обсуждают свои дела, личные моменты. Едем быстро. Я тоже вступил в разговор. Я спросил Сергея Евстафьева, начальника поисково-спасательного подразделения номер 1, чего не хватает у нас в городе.

- Крутого парка у нас не хватает, типа Диснейленда! Да, понимаю, подумал я, - с вашей тяжёлой и местами страшной работой, хочется мечтать о чем-то грандиозно-приятном.

#Город#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика