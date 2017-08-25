Спасатели Уфы: В городе не хватает крутого Диснейленда!

Ограждения находятся на улице Пугачева, говорят ребята. Спасатели обсуждают свои дела, личные моменты. Едем быстро. Я тоже вступил в разговор. Я спросил Сергея Евстафьева, начальника поисково-спасательного подразделения номер 1, чего не хватает у нас в городе.