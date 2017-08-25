Спасатели Уфы: В городе не хватает крутого Диснейленда!

Posted 25 августа 2017, 05:18
Published 25 августа 2017, 05:18
Modified 17 октября 2022, 19:35
Updated 17 октября 2022, 19:35
Ограждения находятся на улице Пугачева, говорят ребята. Спасатели обсуждают свои дела, личные моменты. Едем быстро. Я тоже вступил в разговор. Я спросил Сергея Евстафьева, начальника поисково-спасательного подразделения номер 1, чего не хватает у нас в городе.
- Крутого парка у нас не хватает, типа Диснейленда! Да, понимаю, подумал я, - с вашей тяжёлой и местами страшной работой, хочется мечтать о чем-то грандиозно-приятном.