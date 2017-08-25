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Posted 25 августа 2017, 10:43

Published 25 августа 2017, 10:43

Modified 17 октября 2022, 20:17

Updated 17 октября 2022, 20:17

Элеонора Романова отправилась за правдой о лекарствах в минздрав

25 августа 2017, 10:43
Почему-то не выполняется решение суда об обеспечении медикаментами больных редкими заболеваниями, считает активист.

15:43 Пресс-центр Министерства здравоохранения

В середине дня центр города забит машинами. Улица Заки Валиди стоит в пробке. Особняк из красного кирпича, в котором располагается пресс-центр министерства здравоохранения встретил нас шлагбаумом.

Элеонора Романова приехала в пресс-центр минздрава, чтобы получить ответ на запрос от 17 августа по поводу необеспечения детей с синдромом Хантера препаратом элапраза и пациентов с артериально-легочной гипертензией препаратами траклир, вентавис и ревацио. К Элеоноре Анатольевне обратились пациенты с просьбой о гуманитарной помощи в связи с необеспечением жизненно-необходимым лекарством еще 24 июля. Она сразу же забила во все колокола. Но с тех пор уже больше месяца в лучшем случае ей приходят отписки. Бюрократические жернова перемалывают документы очень медленно, затягивая ситуацию до критического уровня.

Заместитель директора пресс-службы минздрава РБ по взаимодействию со СМИ Светлана Кускарбекова – сдержанна и деликатна в ответах. Но, почему-то, как сама тут же и признается, «не владеет темой». Что удивительно для посетительницы. Ведь тема горячая, с установленным судом составом преступления (отправлено на дополнительное расследование), находится в прямом ведении министерства.

У Элеоноры Романовой есть постановление суда, в котором устанавливалось, что республиканское законодательство не отвечает механизму обеспечения гарантий оказания бесплатной медицинской помощи. И в котором содержалось представление о приведении его в соответствие с федеральным законодательством.

Парадокс состоит в том, что за последние шесть месяцев бюджет Башкирии исполнен с профицитом почти в восемь миллиардов рублей. Министерство здравоохранения же оправдывает сбои в обеспечении бесплатными препаратами пациентов с редкими заболеваниями острой нехваткой средств. Где правда? Предстоит выяснить.

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