Элеонора Романова отправилась за правдой о лекарствах в минздрав

Элеонора Романова приехала в пресс-центр минздрава, чтобы получить ответ на запрос от 17 августа по поводу необеспечения детей с синдромом Хантера препаратом элапраза и пациентов с артериально-легочной гипертензией препаратами траклир, вентавис и ревацио. К Элеоноре Анатольевне обратились пациенты с просьбой о гуманитарной помощи в связи с необеспечением жизненно-необходимым лекарством еще 24 июля. Она сразу же забила во все колокола. Но с тех пор уже больше месяца в лучшем случае ей приходят отписки. Бюрократические жернова перемалывают документы очень медленно, затягивая ситуацию до критического уровня.