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Posted 23 августа 2017, 05:19

Published 23 августа 2017, 05:19

Modified 17 октября 2022, 19:34

Updated 17 октября 2022, 19:34

В Башкирии глава сельсовета ушел в отставку из-за земли для родственников

23 августа 2017, 05:19
Ранее прокуратура внесла в Дмитриевский сельсовет представление с требованием рассмотреть вопрос о лишении главы муниципального образования Михаила Андреева полномочий в связи с утратой доверия.

Глава сельского поселения Дмитриевский сельсовет Уфимского района Михаил Андреев написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщает «Башинформ». Решение об отставке приняли 22 августа депутаты сельского поселения по представлению прокуратуры.

Напомним, что 1 августа прокуратура Башкирии сообщила о том, что обратилась в сельский совет с требованием об отставке главы в связи с утратой доверия. В ходе прокурорской проверки были выявлены нарушения антикоррупционного законодательства.

- Установлено, что в 2016 году глава сельского поселения Андреев М.В. рассмотрел заявление родного сына о предоставлении земельного участка площадью 16 соток в селе Дмитриевка и вынес заведомо незаконное решение, специально отказал ему, а после обращения сына в суд, признал его незаконные исковые требования и предоставил указанный земельный участок в аренду, - сообщили тогда в прокуратуре.

Кроме этого, он предоставил матери своего зятя бывшего сотрудника УЭБ и ПК МВД по РБ И.Юсупова в долевую собственность земельный участок сельскохозяйственного назначения более 23 га.

В данных случая, как пояснили тогда в прокуратуре, была личная заинтересованность. Однако, Андреев «не принял меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов и не направил соответствующее уведомление в Совет сельского поселения».

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#Общество#Новости#Башкирия#Отставка
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