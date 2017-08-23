В Башкирии глава сельсовета ушел в отставку из-за земли для родственников

- Установлено, что в 2016 году глава сельского поселения Андреев М.В. рассмотрел заявление родного сына о предоставлении земельного участка площадью 16 соток в селе Дмитриевка и вынес заведомо незаконное решение, специально отказал ему, а после обращения сына в суд, признал его незаконные исковые требования и предоставил указанный земельный участок в аренду, - сообщили тогда в прокуратуре.