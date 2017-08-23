Арбитражный суд Башкирии вынес решение по иску «Роснефти» к АФК «Система»

Сегодня, 23 августа, примерно в 19.40 уфимского времени в Арбитражном суде Башкирии судья Ирина Нурисламова вынесла решение по иску «Роснефти» к АФК «Система». Напомним, истцы пытались взыскать с ответчиков 170,6 млрд руб убытка за реорганизацию «Башнефти». Медиакорсеть вела прямую трансляцию из зала суда.