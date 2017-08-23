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Posted 23 августа 2017, 15:03

Published 23 августа 2017, 15:03

Modified 17 октября 2022, 19:34

Updated 17 октября 2022, 19:34

Арбитражный суд Башкирии вынес решение по иску «Роснефти» к АФК «Система»

23 августа 2017, 15:03
«Интерфакс» сообщает, что во время ожидания вердикта суда по иску «Роснефти» акции АФК «Система» выросли примерно на 4%.

Сегодня, 23 августа, примерно в 19.40 уфимского времени в Арбитражном суде Башкирии судья Ирина Нурисламова вынесла решение по иску «Роснефти» к АФК «Система». Напомним, истцы пытались взыскать с ответчиков 170,6 млрд руб убытка за реорганизацию «Башнефти». Медиакорсеть вела прямую трансляцию из зала суда.

Суд признал удовлетворить иск частично и взыскать с «Системы» и «Система-инвест»136 млрд 273 млн 554 тыс 65 руб с оплатой госпошлины в размере 159 тысяч рублей. Представители «Система» и «Система-инвест» заявили, что будут обжаловать решение.

«Интерфакс» сообщает, что во время ожидания вердикта суда по иску «Роснефти» акции АФК «Система» выросли примерно на 4%.

О том, как проходили все 11 заседаний, вы можете почитать подробнее в нашем сюжете.

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#Экономика#Новости
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