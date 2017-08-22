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Posted 22 августа 2017, 12:21

Published 22 августа 2017, 12:21

Modified 17 октября 2022, 19:34

Updated 17 октября 2022, 19:34

В Башкирии пенсионер продал бутылку водки за банкноту «Банка приколов»

22 августа 2017, 12:21
Номинал купюры составил 5000 рублей.

В МВД Чишминского района обратился 60-летний житель села Старомусино. По словам пенсионера, к нему в дом зашел односельчанин и попросил продать ему бутылку водки. У хозяина был небольшой запас алкоголя, и он отдал гостю спиртное, за что получил от него купюру номиналом 5000 рублей, сообщает пресс-служба министерства.

Через некоторое время к сельчанину зашла работница почты. Мужчина попросил женщину разменять ему пятитысячную банкноту. Почтальон объяснила, что это ненастоящие деньги, а купюра «Банка приколов». Поняв, что его обманули, потерпевший обратился в полицию.

Полицейские доставили в отдел полиции 49-летнего подозреваемого в мошенничестве. Он признался в содеянном. По предварительной версии, в тот день мужчина хотел выпить, однако денег на покупку алкоголя не было. Тогда он решил получить желаемое нечестным путем. Взяв из дома поддельные деньги, он отправился к пенсионеру и купил у него бутылку водки.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

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