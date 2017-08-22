В Башкирии пенсионер продал бутылку водки за банкноту «Банка приколов»

Полицейские доставили в отдел полиции 49-летнего подозреваемого в мошенничестве. Он признался в содеянном. По предварительной версии, в тот день мужчина хотел выпить, однако денег на покупку алкоголя не было. Тогда он решил получить желаемое нечестным путем. Взяв из дома поддельные деньги, он отправился к пенсионеру и купил у него бутылку водки.