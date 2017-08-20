Под Уфой произошёл разлив нефтепродуктов

Как рассказывают проезжавшие рядом с местом прорыва водители, сначала они услышали сильных хлопок, затем из-под земли забил «нефтяной фонтан», который обрызгал несколько автомобилей. Спустя несколько минут мощность фонтана уменьшилась, но нефть продолжила выходить на поверхность. Местные жители рассказали, что к полуночи утечка была устранена, а с места аварии вывезен загрязнённый грунт.