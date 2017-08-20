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Под Уфой произошёл разлив нефтепродуктов

20 августа 2017, 09:43
По словам очевидцев, нефть буквально лилась из-под земли.

Вчера 19 августа в районе посёлка Дмитриевка под Уфой произошёл разлив нефтепродукта. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, чёрная жидкость похожая на нефть буквально выливалась из-под земли.

Как рассказывают проезжавшие рядом с местом прорыва водители, сначала они услышали сильных хлопок, затем из-под земли забил «нефтяной фонтан», который обрызгал несколько автомобилей. Спустя несколько минут мощность фонтана уменьшилась, но нефть продолжила выходить на поверхность. Местные жители рассказали, что к полуночи утечка была устранена, а с места аварии вывезен загрязнённый грунт.

Подробности и причины аварии устанавливаются.

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