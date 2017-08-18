Уфимский рэп: история, яркие личности и национальные особенности

- Коммерческим успехом не пользовалось. Мы провели два сезона в Уфе, и полностью эти два сезона оплачивали из своего кармана. Деньги, которые были выручены от продажи билетов со входа, уходили на оплату аренды, ведущего, оператора, команды, которая занималась монтажом - это во втором сезоне. В первом сезоне монтаж мы делали сами, полностью всё hand-made; весь сезон с товарищем этим занимались. Второй сезон был популярнее, соответственно, народу приходило чуть больше, но опять же суммы были смешные. То есть, всё это было на голом энтузиазме, не было такой нашей площадки, где малочисленные любители баттлов, могли встретиться, потусить, обсудить что-то новое. Был небольшой приток новеньких, которые влились в эту тему, но немного. Для узкой прослойки людей всё это делалось.