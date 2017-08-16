Сколько зарабатывают сотрудники Управления судебного департамента Башкирии

Администратор Верховного суда Башкирии Андрей Нургалиев в прошлом году заработал 2,34 млн руб. У него в собственности имеется пять нежилых помещений общей площадью 316 кв. м., квартира общей площадью 46 кв. м., доля в квартире площадью 103 кв. м., а также MercedesG500, мотоцикл Suzuki, снегоход «Ямаха Викинг 350». Его жена за год заработала 2,15 млн руб. У нее в собственности имеется квартира площадью 45,8 кв. м., доля в квартире площадью 103 кв. м., жилой дом площадью 123 кв. м., помещение фитнес клуба Аполлон (578,9 кв.м.), а также 17 земельных участков общей площадью 1950 кв. м. Как подсчитала редакция издания proural.ru, на площади этих земельных участков могли бы разместиться 17 футбольных полей. Также у супруги Андрея Нургалиева имеются в собственности железнодорожные пути (1050м).