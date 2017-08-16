Сколько зарабатывают сотрудники Управления судебного департамента Башкирии

На официальном сайте Судебного департамента при Верховном суде РФ опубликованы сведения о доходах, расходах, а также имуществе государственных гражданских служащих Управления Судебного департамента в Башкирии за прошлый год.
Управление занимается организацией деятельности районных, межрайонных, городских судов Башкирии, Уфимского гарнизонного военного суда, а именно мероприятия кадрового, финансового, материально-технического и иного характера, направленные на создание условий для полного и независимого осуществления правосудия.
Как следует из документа, самый большой доход за прошлый год задекларировал заместитель начальника управления Нур Якупов. Он заработал за 2016 год 7,07 млн руб. , а его супруга – 184,66 тыс. руб. В собственности у господина Якупова имеется автомобиль Тойота Highlander, а также доли в двух квартирах и гараж. Кроме этого, в пользовании у него имеется квартира площадью 58,5 кв. м.
Начальник управления Ильдар Агадуллин заработал в прошлом году – 2,19 млн руб., а его супруга – 761,23 тыс. руб. В его собственности находится квартира общей площадью 133 кв. м., его жена владеет квартирой площадью 70 кв. м. Также у супругов имеются квартиры в пользовании аналогичной площадью.
Администратор Верховного суда Башкирии Андрей Нургалиев в прошлом году заработал 2,34 млн руб. У него в собственности имеется пять нежилых помещений общей площадью 316 кв. м., квартира общей площадью 46 кв. м., доля в квартире площадью 103 кв. м., а также MercedesG500, мотоцикл Suzuki, снегоход «Ямаха Викинг 350». Его жена за год заработала 2,15 млн руб. У нее в собственности имеется квартира площадью 45,8 кв. м., доля в квартире площадью 103 кв. м., жилой дом площадью 123 кв. м., помещение фитнес клуба Аполлон (578,9 кв.м.), а также 17 земельных участков общей площадью 1950 кв. м. Как подсчитала редакция издания proural.ru, на площади этих земельных участков могли бы разместиться 17 футбольных полей. Также у супруги Андрея Нургалиева имеются в собственности железнодорожные пути (1050м).
Администратор Арбитражного суда Башкирии Геннадий Ахунов заработал в 2016 году – 1,3 млн руб., в собственности у него есть три квартиры общей площадью 90 кв. м.
Администратор Уфимского гарнизонного военного суда Сергей Лунев в прошлом году заработал 387,17 тыс. руб., его жена – 127,86 тыс. руб. Супругам принадлежит автомобиль Kia Rio, они проживают в доме площадью 51,1 кв. м.