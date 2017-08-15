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В Уфе на велосипедную дорожку на улице Менделеева выделят почти 3 миллиона

15 августа 2017, 08:51
Деньги будут выделены из бюджета города.

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы по итогам аукциона 25 августа отберет компанию, которая займется устройством велосипедной дорожки на улице Менделеева (на участке от улицы Сагита Агиша до улицы Минигали Губайдуллина), следует из информации на официальном сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит провести подготовительные работы, установить бортовые камни, из песчано-гравийной смеси выложить подстилающие и выравнивающие слои, а затем уложить асфальтобетонную смесь. Также необходимо поставить металлические барьерные ограждения.

Работы должны завершиться к 1 октября этого года. Начальная цена закупки 3 млн руб. источник финансирования – бюджет Уфы.

#Новости#Ольга Корзик#Экономика
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