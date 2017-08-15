В Уфе на велосипедную дорожку на улице Менделеева выделят почти 3 миллиона

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы по итогам аукциона 25 августа отберет компанию, которая займется устройством велосипедной дорожки на улице Менделеева (на участке от улицы Сагита Агиша до улицы Минигали Губайдуллина), следует из информации на официальном сайте госзакупок.