Обвиняемый в убийстве девятилетней Яны Перчаткиной найден мёртвым в СИЗО

В правоохранительные органы республики 15 августа 2017 года утром поступило сообщение о том, что в одной из палат больницы следственного изолятора обнаружено тело следственно-арестованного. По данному факту следственными органами следственного комитета по РБ проводится проверка.
По предварительным данным, 38-летний следственно-арестованный по обвинению в совершении убийства 9-летней Яны Перчаткиной в городе Белорецке находился в больнице СИЗО на лечении после отравления. Утром 15 августа его обнаружили в кровати без признаков жизни. Тело осмотрено следователями и судебно-медицинским экспертом, каких-либо видимых телесных повреждений не обнаружено. Как сообщили Медиакорсети, после совершения убийства малолетней, мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, выпив раствор электролита, вследствие чего мужчина получил химический ожог.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти обвиняемого. По предварительным данным, он умер от накопившихся заболеваний.
Напомним, чудовищное убийство 9-летней Яны Перчаткиной произошло еще 2 месяца назад. Девочку искали по всей Башкирии в течение всего месяца, однако 1 июня, в День защиты детей, ее нашли мертвой в одном из дворов на ул. Фурманова в Белорецке. Малышка скончалась из-за черепно-мозговой травмы и все это время находилась в подвале во дворе дома задержанного. Мужчина после допроса признался в изнасиловании.