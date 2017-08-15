Обвиняемый в убийстве девятилетней Яны Перчаткиной найден мёртвым в СИЗО

Напомним, чудовищное убийство 9-летней Яны Перчаткиной произошло еще 2 месяца назад. Девочку искали по всей Башкирии в течение всего месяца, однако 1 июня, в День защиты детей, ее нашли мертвой в одном из дворов на ул. Фурманова в Белорецке. Малышка скончалась из-за черепно-мозговой травмы и все это время находилась в подвале во дворе дома задержанного. Мужчина после допроса признался в изнасиловании.