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Posted 15 августа 2017, 08:18

Published 15 августа 2017, 08:18

Modified 17 октября 2022, 19:31

Updated 17 октября 2022, 19:31

ДУМ РБ оспорит решение суда по спору с БФ «Урал» о проекте «Муслим-сити»

15 августа 2017, 08:18
Духовное управление мусульман Башкирии внесло в Верховный суд РФ кассационную жалобу на решения судов по спору с благотворительным фондом «Урал». Они частично поддержали требования спонсора вернуть пожертвования на строительство Соборной мечети в Уфе.

Как сообщает Интерфакс, кассационное представление поступило 10 августа. Дата рассмотрения жалобы еще не назначена.

Напомним, фонд "Урал" обратился в арбитражный суд РБ в середине августа прошлого года. Благотворителя в частности не устроило то, что деньги, выделенные на строительство Соборной мечети, ДУМ направил на выкуп у мэрии участки для строительства исламского центра «Муслим-сити». Кроме того, в фонде не согласились с самим названием проекта. Против проекта в свое время также выступили РПЦ и общественники.

В декабре прошлого года арбитраж Башкирии частично поддержал "Урал", сократив сумму взыскания с 64,5 млн до 58,8 млн рублей. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в марте этого года согласился с таким решением. В июне арбитражный суд Уральского округа оставил его без изменения.

Сообщалось также, что для урегулирования вопросов с ДУМ фонд обратился с открытым письмом к главе Башкирии Рустэму Хамитову. Однако, по данным СМИ, власти Башкирии отказались вмешиваться в вопросы финансирования строительства соборной мечети.

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#Общество#Новости#Арбитражный суд Башкирии
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