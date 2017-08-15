ДУМ РБ оспорит решение суда по спору с БФ «Урал» о проекте «Муслим-сити»

Posted 15 августа 2017, 08:18
Published 15 августа 2017, 08:18
Modified 17 октября 2022, 19:31
Updated 17 октября 2022, 19:31
Как сообщает Интерфакс, кассационное представление поступило 10 августа. Дата рассмотрения жалобы еще не назначена.
Напомним, фонд "Урал" обратился в арбитражный суд РБ в середине августа прошлого года. Благотворителя в частности не устроило то, что деньги, выделенные на строительство Соборной мечети, ДУМ направил на выкуп у мэрии участки для строительства исламского центра «Муслим-сити». Кроме того, в фонде не согласились с самим названием проекта. Против проекта в свое время также выступили РПЦ и общественники.
В декабре прошлого года арбитраж Башкирии частично поддержал "Урал", сократив сумму взыскания с 64,5 млн до 58,8 млн рублей. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в марте этого года согласился с таким решением. В июне арбитражный суд Уральского округа оставил его без изменения.
Сообщалось также, что для урегулирования вопросов с ДУМ фонд обратился с открытым письмом к главе Башкирии Рустэму Хамитову. Однако, по данным СМИ, власти Башкирии отказались вмешиваться в вопросы финансирования строительства соборной мечети.