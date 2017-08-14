Возбуждено уголовное дело о причинении ущерба бюджету Уфы на 108 миллионов

Как сообщает пресс-служба следкома, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба).
По версии следствия, должностные лица управления земельных и имущественных отношений мэрии не надлежащим образом выполняли претензионно-исковую работу. Помимо этого истекли сроки давности взыскания задолженности по арендным платежам за земельные участки, занятые рядом частных предприятий города.
- В результате попустительства муниципальному бюджету причинен ущерб на сумму более 108 миллионов рублей,. - говорится в сообщении башкирского следкома. - Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, претензии правоохранителей к мэрии Уфы продолжаются с самого начала года. В отношении двух заместителей мэра - Ильдара Хасанова и Александра Филиппова были возбуждены уголовные дела. Первого суд недавно признал виновным по ст. 30, ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Он получил три года условно и штраф в 500 тысяч рублей.
По делу Филиппова судебные разбирательства еще предстоят: оно передано в суд в конце июля. Бывший первый вице-мэр обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере - ч. 1 ст. 198 УК РФ.
Также следком Башкирии расследует уголовное дело о махинациях с субсидиями из федерального бюджета на общую сумму 1 миллиард рублей.
Кроме того, уголовное дело возбуждено в отношении бывшего начальника управления капитального строительства администрации Уфы Марата Гареева. Его подозревают в незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. В случае, если его вина будет доказана, чиновнику грозит до 4 лет лишения свободы.