mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Возбуждено уголовное дело о причинении ущерба бюджету Уфы на 108 миллионов

14 августа 2017, 14:29
Отдел Октябрьского района Уфы следкома Башкирии возбудил уголовное дело о причинении ущерба на 108 миллионов бюджету Уфы. Материалы поступили из прокуратуры республики.

Как сообщает пресс-служба следкома, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба).

По версии следствия, должностные лица управления земельных и имущественных отношений мэрии не надлежащим образом выполняли претензионно-исковую работу. Помимо этого истекли сроки давности взыскания задолженности по арендным платежам за земельные участки, занятые рядом частных предприятий города.

- В результате попустительства муниципальному бюджету причинен ущерб на сумму более 108 миллионов рублей,. - говорится в сообщении башкирского следкома. - Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, претензии правоохранителей к мэрии Уфы продолжаются с самого начала года. В отношении двух заместителей мэра - Ильдара Хасанова и Александра Филиппова были возбуждены уголовные дела. Первого суд недавно признал виновным по ст. 30, ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Он получил три года условно и штраф в 500 тысяч рублей.

По делу Филиппова судебные разбирательства еще предстоят: оно передано в суд в конце июля. Бывший первый вице-мэр обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере - ч. 1 ст. 198 УК РФ.

Также следком Башкирии расследует уголовное дело о махинациях с субсидиями из федерального бюджета на общую сумму 1 миллиард рублей.

Кроме того, уголовное дело возбуждено в отношении бывшего начальника управления капитального строительства администрации Уфы Марата Гареева. Его подозревают в незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. В случае, если его вина будет доказана, чиновнику грозит до 4 лет лишения свободы.

Материалы по теме
Генпрокуратура отказалась закрывать дело об афере на миллиард в мэрии УфыАфера на миллиард в мэрии Уфы: чиновник попался на "прослушке"Бывшему вице-мэру Уфы Филиппову не удалось обжаловать увольнение в суде
#Новости#Уголовное дело#Чиновники#Уфа#Наталья Кузнецова#Город
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48