Возбуждено уголовное дело о причинении ущерба бюджету Уфы на 108 миллионов

Напомним, претензии правоохранителей к мэрии Уфы продолжаются с самого начала года. В отношении двух заместителей мэра - Ильдара Хасанова и Александра Филиппова были возбуждены уголовные дела. Первого суд недавно признал виновным по ст. 30, ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Он получил три года условно и штраф в 500 тысяч рублей.