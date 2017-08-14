В Уфе сносят незаконный торговый комплекс

В Уфе сносят самовольно построенное трехэтажное здание на рядом с домом № 37 по улице Российской, сообщили в администрации города. Строительством здания занималось ООО «Весла».
- ООО «Весла» самовольно захватило свыше шести соток земли вблизи дома № 37 по улице Российской. Без разрешения городской администрации предприятие приступило к возведению трехэтажного торгового комплекса, - следует из сообщения.
Администрация города обратилось с иском в арбитражный суд республики, который оштрафовал компанию на 500 тыс. руб. и обязал снести здание.