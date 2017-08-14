В Уфе на улице Ульяновых временно перекроют движение транспорта

Как сообщает пресс-служба администрации города, сегодня на участке от ул. Первомайской до ул. М. Горького движение было перекрыто сегодня в 8 утра и будет действовать до 20.00 завтра, 15 августа.
С 20.00 часов 15 августа до 08.00 17 августа проехать нельзя будет на участке от ул. Максима Горького до ул. Юбилейной.
- Ограничение движения связано с работами по устройству верхнего слоя «дорожной одежды» в рамках реализации приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», - говорится в сообщении.