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В Уфе на улице Ульяновых временно перекроют движение транспорта

14 августа 2017, 14:52
На улице Ульяновых в Черниковке 14, 15 и 17 августа - будет частично ограничено движение транспорта. Это связано с ремонтом дороги.

Как сообщает пресс-служба администрации города, сегодня на участке от ул. Первомайской до ул. М. Горького движение было перекрыто сегодня в 8 утра и будет действовать до 20.00 завтра, 15 августа.

С 20.00 часов 15 августа до 08.00 17 августа проехать нельзя будет на участке от ул. Максима Горького до ул. Юбилейной.

Схемы проезда можно посмотреть здесь.

- Ограничение движения связано с работами по устройству верхнего слоя «дорожной одежды» в рамках реализации приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», - говорится в сообщении.

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#Новости#Ограничение движения#Уфа#Наталья Кузнецова#Город
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