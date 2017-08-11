Житель Башкирии осуждён за приобретение крупной партии наркотиков

Советский районный суд г. Уфы суд вынес приговор 30-летнему жителю Белебеевского района. Как сообщается на сайте прокуратуры, он признан виновным в незаконном приобретении наркотических средств.
В суде установлено, что в апреле этого года мужчина приобрел через Интернет наркотическое средство - весом 98,202 грамм. В целях конспирации обвиняемый заказал наркотик на паспортные данные своего знакомого, не ставя его в известность о содержимом посылки. При выходе из офиса курьерской службы доставки, мужчина был задержан сотрудниками УФСБ по РБ, - сообщает пресс-служба ведомства.
Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.