Житель Башкирии осуждён за приобретение крупной партии наркотиков

В суде установлено, что в апреле этого года мужчина приобрел через Интернет наркотическое средство - весом 98,202 грамм. В целях конспирации обвиняемый заказал наркотик на паспортные данные своего знакомого, не ставя его в известность о содержимом посылки. При выходе из офиса курьерской службы доставки, мужчина был задержан сотрудниками УФСБ по РБ, - сообщает пресс-служба ведомства.