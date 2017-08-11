В Уфе сотрудники Росгвардии задержали наркомана

Во время проверки документов гражданин занервничал, выбросил сверток в сторону и попытался скрыться, но тут же был задержан. В ходе беседы с задержанным росгвардейцы выяснили, что наркотическое вещество «Скорость» он приобрел через интернет и искал закладку по сообщенным ему признакам.