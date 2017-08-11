В Уфе микрорайон Инорс атаковали крысы, видео

- Разгуливают днём, людей и дворников не боятся, если подходишь к ним ближе - бегут на встречу, что пугает больше всего, - написала в своем обращении Лилия Арямнова. - Мусорные баки у нас стоят возле каждого подъезда и они бегают по дворам от одного к другому и никого до них нет дела. Они являются разносчиками многих заболеваний, а учитывая, что они спокойно подходят днём к людям, это просто катастрофа.