mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе микрорайон Инорс атаковали крысы, видео

11 августа 2017, 10:10
Жители микрорайона пожаловались на то, что «крысы разгуливают днем, людей и дворников не боятся».

Жительница уфимского микрорайона Инорс Лилия Арямнова пожаловалось на то, что на улице Ферина, особенно возле домов 19/1 и 21, много крыс.

- Разгуливают днём, людей и дворников не боятся, если подходишь к ним ближе - бегут на встречу, что пугает больше всего, - написала в своем обращении Лилия Арямнова. - Мусорные баки у нас стоят возле каждого подъезда и они бегают по дворам от одного к другому и никого до них нет дела. Они являются разносчиками многих заболеваний, а учитывая, что они спокойно подходят днём к людям, это просто катастрофа.

Обращение Лилии Арямновой направлено главе Калининского района Сергею Кожевникову.

#Новости#Ольга Корзик#Город#Видео
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48