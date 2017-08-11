В Башкирии за 30 млн отремонтируют электроснабжение в здании Курултая

Государственное казенное учреждение республики «Хозяйственное управление» по итогам аукциона 7 сентября отберет компанию, которая выполнит работы по реконструкции систем электроснабжения административного здания по улице Заки Валиди, 46. В этом здании находится Государственное собрание – Курултай республики.
Как следует из технического задания, подрядчик должен осуществлять работы в ночное время с 20.00 до 07,00. При этом начало работ он должен согласовать со всеми службами заказчика.
Работы должны быть завершены к концу августа 31 августа 2018 года.
Начальная цена 34,33 млн руб. Финансирование контракта будет осуществляться за счет бюджета республики.
Напомним, что ранее был объявлен конкурс на реконструкции вентиляции в здании Курултая. Стоимость контракта составила 73 млн руб.