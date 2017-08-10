Уфимца пырнули ножом возле парка Якутова из-за мошенницы

Утром 9 августа 28-летний мужчина познакомился в тематической социальной сети с девушкой для интимной встречи. Та приехала к нему домой и сообщила о предоплате услуг. Вместе они пошли вносить деньги на ее счет через терминал, однако после оплаты девушка решила сбежать. Когда мужчина стал ее удерживать, знакомый девушки, ожидавший все это время в машине, подбежал к пострадавшему и пырнул его ножом. Потерпевшего увезли в больницу.