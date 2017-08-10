Рустэм Хамитов: На рынке жилья у нас пока застой

Если взять жилищное строительство, в 2011 году мы сдали 2,1 млн квадратных метров жилья. По итогам 2016 года эта цифра достигла 2,7 млн квадратных метров. Это нам даже многовато. Потому что на рынке наметился определённый застой. Наша цифра объективно на сегодняшний день находится с точки зрения рынка и потребностей строительства жилья на уровне 2,5 млн квадратных метров.отметил глава республики