Рустэм Хамитов: На рынке жилья у нас пока застой

10 августа Рустэм Хамитов вручил государственные награды республики и отметил, что на рынке жилья «наметился определенный застой», сообщили в пресс-службе главы Башкирии.
Если взять жилищное строительство, в 2011 году мы сдали 2,1 млн квадратных метров жилья. По итогам 2016 года эта цифра достигла 2,7 млн квадратных метров. Это нам даже многовато. Потому что на рынке наметился определённый застой. Наша цифра объективно на сегодняшний день находится с точки зрения рынка и потребностей строительства жилья на уровне 2,5 млн квадратных метров.отметил глава республики
Также глава отметил, что республика справляется и с 2,7 млн квадратных метров и были планы выйти на 3 млн. Однако же в трех миллионах квадратных метров нет необходимости, поскольку отсутствует рынок. В дальнейшем планируется стабильно строить 2,5 млн квадратных метров жилья.