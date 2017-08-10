Башкирия поддержала проведение Всероссийской акции «Вода России» - 2017

Для того, чтобы принять участие в акции в этом году, необходимо зарегистрироваться на сайте чистыеберега.рф.- сообщается на сайте министерства экологии. В личном кабинете все зарегистрированные участники найдут подробные инструкции по организации мероприятия в своем регионе.