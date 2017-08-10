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Башкирия поддержала проведение Всероссийской акции «Вода России» - 2017

10 августа 2017, 11:31
Будут очищены берега 140 водных объектов.

11 августа на территории республики состоится Всероссийская акция по уборке берегов «Вода России» - 2017.

Как сообщают организаторы акции, в 2016 году масштабы акции побили все рекорды. В ней приняли участие миллион любителей живой природы, очищено 9 тысяч водоемов в 80-ти регионах России.

Для того, чтобы принять участие в акции в этом году, необходимо зарегистрироваться на сайте чистыеберега.рф.- сообщается на сайте министерства экологии. В личном кабинете все зарегистрированные участники найдут подробные инструкции по организации мероприятия в своем регионе.

Организаторы приглашают всех жителей республики, которым небезразлично состояние водоемов, внести свой вклад в дело охраны природы.

#Новости#Дмитрий Саламатин#Общество
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