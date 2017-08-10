Башкирия поддержала проведение Всероссийской акции «Вода России» - 2017

11 августа на территории республики состоится Всероссийская акция по уборке берегов «Вода России» - 2017.
Как сообщают организаторы акции, в 2016 году масштабы акции побили все рекорды. В ней приняли участие миллион любителей живой природы, очищено 9 тысяч водоемов в 80-ти регионах России.
Для того, чтобы принять участие в акции в этом году, необходимо зарегистрироваться на сайте чистыеберега.рф.- сообщается на сайте министерства экологии. В личном кабинете все зарегистрированные участники найдут подробные инструкции по организации мероприятия в своем регионе.
Организаторы приглашают всех жителей республики, которым небезразлично состояние водоемов, внести свой вклад в дело охраны природы.