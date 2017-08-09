В Уфе пройдёт открытая пенная вечеринка

Под зажигательную музыку на танцпол выльют тонны специальной, безвредной для кожи, пены, сообщается на сайте администрации. Дискотека состоится 17 августа, на площадке рядом со сценой в парке культуры и отдыха «Демский».
Участников вечеринки ждет насыщенная развлекательная программа: конкурсы, игры, соревнования.
«Никто из гостей не уйдет с нашей вечеринки сухим и грустным, ведь специально для пенной вечеринки мы вооружились нереальным количеством пены, приготовили коктейль из модной музыки и запредельного драйва», – обещают организаторы мероприятия.
Начало мероприятия в 18:00.