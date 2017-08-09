mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе пройдёт открытая пенная вечеринка

9 августа 2017, 16:37
Она состоится в рамках «Дня Нептуна».

Под зажигательную музыку на танцпол выльют тонны специальной, безвредной для кожи, пены, сообщается на сайте администрации. Дискотека состоится 17 августа, на площадке рядом со сценой в парке культуры и отдыха «Демский».

Участников вечеринки ждет насыщенная развлекательная программа: конкурсы, игры, соревнования.

«Никто из гостей не уйдет с нашей вечеринки сухим и грустным, ведь специально для пенной вечеринки мы вооружились нереальным количеством пены, приготовили коктейль из модной музыки и запредельного драйва», – обещают организаторы мероприятия.

Начало мероприятия в 18:00.

Материалы по теме
Стало известно, когда в республике пройдет Аксаковский праздникВ Уфе пройдет праздник в честь открытия большой пассажирской навигацииВ Уфе пройдет фестиваль 90-х
#Новости#Надежда Валитова#Город
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48