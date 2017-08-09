В Башкирии пояснили ситуацию с благотворительными поборами в школе

Никакой принудительности при взносе благотворительных пожертвований в школы быть не может, заявил сегодня, 9 августа, на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» начальник управления по контролю и надзору в сфере образования Айбулат Хажин.
- Мы разбирались с ситуациями, когда в добровольно-принудительном порядке родителей вынуждают практически сделать вклад в бюджет фонда. (Средства поступают на счет фонда, а затем распределяет между образовательными организациями для проведения текущего капитального ремонта - прим. Ред.). Почитав уставные документы, мы увидели, что никакой принудительности вообще в принципе быть не может. Все абсолютно на добровольной основе, - сказал Айбулат Хажин.
- В тех организациях, где руководители с умом подходят к обучению, взаимодействию с родителями, таких вопросов не возникает. Где же руководители недопонимают ситуацию, они вынуждают родителей делать взносы. Он отметил, что требовать вносить взносы "незаконно" и пообещал, что для ребенка, родители которого откажутся платить взнос, никаких последствий не будет.
- Вынуждать кого-либо ни в Уфе, ни в другом каком-то муниципалитете, заставлять делать какие-либо финансовые взносы в бюджет образовательной организации не имеют право. Это незаконно. Никаких последствий, поверьте мне, для этих детей не будет. А если будут появляться какие-то инсинуации, то я советую родителям обращаться в министерство образования в обрнадзор республики.
Министр образования Гульназ Шафикова пояснила, что ребенок по своей прописке обязан получить место в прикрепленной школе.
- Если это (школа - прим.ред.) находится в этом микрорайоне, ребенку не могут отказать в получении начального общего образования, - сказала Гульназ Шафикова.
Напомним, что ранее в редакцию Медиакорсети обратилась мама будущего первоклассника. Она рассказала, что в их школе родителей первоклассников в добровольно порядке обзывают сдавать в благотворительный фонд "Дети наше будущее" 5 тысяч рублей. Подробнее об этом вы можете почитать здесь.