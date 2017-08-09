В Башкирии пояснили ситуацию с благотворительными поборами в школе

- Мы разбирались с ситуациями, когда в добровольно-принудительном порядке родителей вынуждают практически сделать вклад в бюджет фонда. (Средства поступают на счет фонда, а затем распределяет между образовательными организациями для проведения текущего капитального ремонта - прим. Ред.). Почитав уставные документы, мы увидели, что никакой принудительности вообще в принципе быть не может. Все абсолютно на добровольной основе, - сказал Айбулат Хажин.