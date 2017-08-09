«Система» пожаловалась на действия председателя Арбитражного суда Башкирии

Во время вчерашнего заседания суда, на котором продолжается рассмотрение по иску «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система», представители ответчика подали ходатайство об отводе судьи во второй раз.
По мнению АФК «Система», председатель суда Игорь Арсенов при рассмотрении заявления об отводе нарушил процедуру — не провел судебное заседание с аудио-протоколированием и не заслушал мнения сторон. Компания просит Верховный суд провести проверку изложенных фактов и принять необходимые меры реагирования.
В "Роснефти" же считают, что заявления АФК "Системы" в отношении судейского корпуса Арбитражного суда Башкирии - это неуважение ко всей российской судебной системе и ее откровенная дискредитация.
- Компания воспринимает это как глобальное давление на суд. Вероятно, цивилизованное рассмотрение хозяйственного спора в суде непривычно для ответчиков и их утомило правосудие. Когда у одной из сторон заканчиваются юридические аргументы в ход идут нападки и оскорбления. По сути «Система» расписалась в несостоятельности своей юридической позиции, - пояснил представитель "Роснефти".