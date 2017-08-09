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«Система» пожаловалась на действия председателя Арбитражного суда Башкирии

9 августа 2017, 23:47
АФК «Система» просит председателя Верховного суда России Вячеслав Лебедева рассмотреть действия руководителя арбитражного суда Башкирии Игоря Арсенова, который отказал компании в отводе судьи Ирины Нурисламовой.

Во время вчерашнего заседания суда, на котором продолжается рассмотрение по иску «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система», представители ответчика подали ходатайство об отводе судьи во второй раз.

По мнению АФК «Система», председатель суда Игорь Арсенов при рассмотрении заявления об отводе нарушил процедуру — не провел судебное заседание с аудио-протоколированием и не заслушал мнения сторон. Компания просит Верховный суд провести проверку изложенных фактов и принять необходимые меры реагирования.

В "Роснефти" же считают, что заявления АФК "Системы" в отношении судейского корпуса Арбитражного суда Башкирии - это неуважение ко всей российской судебной системе и ее откровенная дискредитация.

- Компания воспринимает это как глобальное давление на суд. Вероятно, цивилизованное рассмотрение хозяйственного спора в суде непривычно для ответчиков и их утомило правосудие. Когда у одной из сторон заканчиваются юридические аргументы в ход идут нападки и оскорбления. По сути «Система» расписалась в несостоятельности своей юридической позиции, - пояснил представитель "Роснефти".

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