«Система» пожаловалась на действия председателя Арбитражного суда Башкирии

- Компания воспринимает это как глобальное давление на суд. Вероятно, цивилизованное рассмотрение хозяйственного спора в суде непривычно для ответчиков и их утомило правосудие. Когда у одной из сторон заканчиваются юридические аргументы в ход идут нападки и оскорбления. По сути «Система» расписалась в несостоятельности своей юридической позиции, - пояснил представитель "Роснефти".